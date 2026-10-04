Η Αγγλία «παρέσυρε» την Κροατία (03/10, 0-7), αλλά πριν από εκείνη είχε κερδίσει κι άλλη ομάδα με επτά γκολ διαφορά στο Nations League!

Η Κροατία έζησε τον απόλυτο «εφιάλτη». Η 4η αγωνιστική του Nations League δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την Αγγλία να κάνει «πάρτι» στα Βαλκάνια!

Ο δείκτης του σκορ σταμάτησε στο 0-7 (03/10), με την επίθεσή της να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο.

Από δύο γκολ είχαν οι Μπουκάγιο Σάκα και Χάρι Κέιν, ενώ από ένα πρόσθεσαν οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Μόργκαν Ρότζερς και Άντονι Γκόρντον.

A phenomenal performance in Croatia 👏 pic.twitter.com/ecRMYl7tSZ — England (@England) October 3, 2026

Σε ένα ματς-όνειρο για τα «τρία λιοντάρια» που επέστρεφαν στις νίκες. Το σκορ της αναμέτρησης μάς ανάγκασε να «ανοίξουμε» τα βιβλία και να δούμε αν έχουμε και ρεκόρ.

Η αλήθεια είναι πως το ματς έμεινε στην ιστορία, αλλά όχι ως το μοναδικό που έχουμε επτά γκολ διαφορά!

Κι όμως, αφού υπάρχει ακόμα μία ομάδα που κέρδισε με 7-0 σε ματς του Nations League! Ποια είναι αυτή; Η Γερμανία.

Τον Νοέμβριο του 2024 είχε φιλοξενήσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την 5η αγωνιστική των ομίλων.

Το σκορ «ξέφυγε» από πολύ νωρίς, καθώς οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 3-0.

Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν περίμενε αυτό που ακολούθησε στο δεύτερο 45λεπτο. Η Γερμανία συνέχισε το «σφυροκόπημα» και στο τέλος έφτασε σε μία ιστορική νίκη.

Στη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ σε αγώνα για το Nations League! Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει για «συγκάτοικο» την Αγγλία, που κατάφερε μία τέτοια νίκη εκτός έδρας.