Μπορεί να ακούγεται απίθανο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό, αφού καμία ομάδα από το 1ο γκρουπ των Play Offs της Ευρώπης, να παίξει τον «τελικό» για το Μουντιάλ στο «σπίτι» της!

Καθώς οι μήνες περνούν, πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ορισμένες ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους, αλλά απομένουν έξι θέσεις που αναζητούν κάτοχο.

Αυτές θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας των Play Offs. Δύο εισιτήρια θα προκύψουν από διηπειρωτικούς αγώνες, που θα διεξαχθούν σε ένα μικρό τουρνουά στο Μεξικό.

Τα ζευγάρια των Play Offs για το Παγκόσμιο Κύπελλο, για τα τελευταία εισιτήρια Ποιες χώρες και πώς θα διεκδικήσουν τα τελευταία έξι εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέσω Play Offs.

Η Νέα Καληδονία θα κοντραριστεί με την Τζαμάικα, και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Στο δεύτερο «μονοπάτι», η Βολιβία θα παίξει με το Σουρινάμ, με τον νικητή να παίζει μετά για μια θέση στο Μουντιάλ με το Ιράκ.

Αναλυτικά, τα «μονοπάτια των διηπειρωτικών Play Offs:

Path 1

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Τελικός: ΛΔ Κονγκό – Νικητής Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Path 2

Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ

Τελικός: Ιράκ – Νικητής Βολιβία-Σουρινάμ

💥 Projected FINALS of the FIFA Play-offs ties:



🇨🇩 DR Congo vs 🇯🇲 Jamaica



🇮🇶 Iraq vs 🇧🇴 Bolivia



🏆 2 FIFA Play-offs WINNERS will qualify for the 2026 FIFA World Cup! pic.twitter.com/ReIIoimAer — Football Rankings (@FootRankings) November 20, 2025

Πάμε στα ευρωπαϊκά Play Offs, που θα πραγματοποιηθούν οκτώ ημιτελικοί.

Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Ιρλανδία και ο νικητής θα αγωνιστεί στην έδρα του νικητή από το ματς Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Η Ουκρανία θα είναι «τυπικά» γηπεδούχος απέναντι στη Σουηδία, με τον νικητή να παίζει στην έδρα του, με τον νικητή από την αναμέτρηση Πολωνία – Αλβανία.

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τη Ρουμανία στα ημιτελικά, ενώ η Σλοβακία θα παίξει ενάντια στο Κόσοβο. Ο νικητής του τελευταίου αγώνα θα καθορίσει την έδρα του τελικού.

Τέλος, η Δανία θα υποδεχθεί τη Βόρεια Μακεδονία, και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Τσεχία – Ιρλανδία στην έδρα του.

🔷 Thursday, 26 March 2026

💥 UEFA Play-offs, Semifinals



🏟️ Semifinals Hosts:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇮🇹 🇺🇦 🇵🇱 🇸🇰 🇹🇷 🇨🇿 🇩🇰



🔶 Tuesday, 31 March 2026

🏆 UEFA Play-offs, Finals



🏟️ Finals Hosts:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 / 🇧🇦, 🇺🇦 / 🇸🇪, 🇸🇰 / 🇽🇰, 🇨🇿 / 🇮🇪 pic.twitter.com/mCbf36b6bi — Football Rankings (@FootRankings) November 20, 2025

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Πως καμία ομάδα, που ήταν στο POT1 των Play Offs δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση για το Μουντιάλ στην έδρα της!

Κι όμως, αφού η Δανία, η Τουρκία, η Ιταλία και η Ουκρανία θα παίξουν τα ημιτελικά στα «σπίτια» τους. Ωστόσο, στο τελευταίο ματς θα πρέπει να «παλέψουν» μακριά από τη χώρα τους, μετά την κλήρωση που έγινε!

Μοναδική ομάδα, που θα είχε την ευκαιρία να πράξει αντίθετα θα ήταν η Ουκρανία. Παρ’ όλα αυτά, όσο υπάρχει η εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία, αυτό το σενάριο δεν είναι εφικτό!

