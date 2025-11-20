Ποιες χώρες και πώς θα διεκδικήσουν τα τελευταία έξι εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέσω Play Offs.

Τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις για τα ευρωπαϊκά και τα διηπειρωτικά playoffs έγιναν γνωστά, από τα οποία θα προκύψουν τα έξι τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ του 2026.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη, με τον Κριστιάν Καρεμπέ μεταξύ των προσκεκλημένων που συμμετείχαν στη διαδικασία, ανακοινώθηκαν οι αγώνες που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2026.

Χωρίς αμφιβολία, το Path B θεωρείται το πιο ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα, καθώς η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και, αν προκριθεί, θα υποδεχθεί (σε ουδέτερο γήπεδο) την Πολωνία ή την Αλβανία.

Όσο για την Ιταλία, θα δώσει τον ημιτελικό στην έδρα της απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά αν φτάσει στον τελικό, θα χρειαστεί να παίξει εκτός έδρας είτε με την Ουαλία είτε με τη Βοσνία.

Path A

Ημιτελικοί: Ιταλία-Β. Ιρλανδία & Ουαλία-Βοσνία

Τελικός: Νικητής Ουαλία ή Βοσνία vs Ιταλία ή Β.Ιρλανδία

Path B

Ημιτελικοί: Ουκρανία-Σουηδία & Πολωνία-Αλβανία

Τελικός: Ουκρανία ή Σουηδία vs Πολωνία ή Αλβανία

Path C

Ημιτελικοί: Τουρκία-Ρουμανία & Σλοβακία-Κόσοβο

Τελικός: Σλοβακία ή Κόσοβο vs Τουρκία ή Ρουμανία

Path D

Ημιτελικοί: Δανία-Βόρεια Μακεδονία & Τσεχία-Ιρλανδία

Τελικός: Τσεχία ή Ιρλανδία vs Δανία ή Βόρεια Μακεδονία

Οι πρώτες ομάδες στα ζευγάρια παίζουν τον αγώνα στην έδρα τους.

Όσον αφορά τα διηπειρωτικά Playoffs θα υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον στον ημιτελικό του Path 2 μεταξύ Βολιβίας και Σουρινάμ, αφού θα κοντραριστεί ο Καρμέλο Αλγκαρανάζ της Καλαμάτας με τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα του Ατρομήτου.

Path 1

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Τελικός: ΛΔ Κονγκό – Νικητής Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Path 2

Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ

Τελικός: Ιράκ – Νικητής Βολιβία-Σουρινάμ

Τα διηπειρωτικά playoffs θα διεξαχθούν στο Μεξικό σε Γουαδαλαχάρα και Μοντερέι.