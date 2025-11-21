H Πορτογαλία έχει σκοράρει δύο φορές εννέα γκολ σε ένα ματς, για τις «μεγαλύτερες» νίκες της. Μπορεί τα αποτελέσματα να ήρθαν στην «εποχή Ρονάλντο», αλλά ο Κριστιάνο δεν τα… έζησε!

Όταν μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές, που άλλαξαν την ιστορία της εθνικής Πορτογαλίας δεν θα πρέπει να «ξεχνάμε» τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Μπορεί να μην έχει κατακτήσει ποτέ Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως, οι Ίβηρες ούτε είχαν… σκεφτεί πως θα έχουν δύο Nations League και ένα EURO πριν ξεκινήσει την καριέρα του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφερε «τούμπα» 73 χρόνια για την Εθνική Πορτογαλίας Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία της Εθνικής Πορτογαλίας, «διπλασιάζοντας» τις παρουσίες της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως είναι λογικό τα ρεκόρ, που έχουν υπάρξει τόσο σε ομαδικό, όσο και ατομικό επίπεδο είναι πάρα πολλά.

Ωστόσο, όσο «παράδοξο» και να είναι οι «μεγαλύτερες» νίκες στην ιστορία της ομάδας ήρθαν στην «εποχή Ρονάλντο», χωρίς τον Κριστιάνο στην αποστολή!

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

Οι δύο φορές, που σκόραρε εννέα γκολ η Πορτογαλία

Πριν από λίγες ημέρες, η Πορτογαλία «σφράγισε» την πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου διαλύοντας με 9-1 την Αρμενία (16/11)! Μία νίκη, που έχει υπάρξει και σε… καλύτερη έκδοση!

Κι όμως, οι Ίβηρες πριν από δύο χρόνια είχαν κερδίσει με 9-0 το Λουξεμβούργο, για τα προκριματικά του EURO και τη «μεγαλύτερη» νίκη στην ιστορία τους!

Portugal before Ronaldo:



Only qualified for 3 World Cups

Only qualified for 3 Euros

No major trophies



Portugal since Ronaldo:



Qualified for 6 World Cups

Qualified for 6 Euros

Won 3 major trophies



🐐 pic.twitter.com/HyEh8t0jiN — ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2025

Ωστόσο, εκτός από τα εννέα τέρματα που πέτυχαν υπήρχε ακόμα ένα «κοινό». Ποιο ήταν αυτό; Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο! Απέναντι στο Λουξεμβούργο δεν έπαιξε, καθώς έπρεπε να εκτίσει την ποινή του, εξαιτίας των κίτρινων καρτών.

Ένα παρόμοιο σκηνικό έλαβε χώρα και πριν από λίγες ώρες! Κι αυτό, γιατί ο «CR7» αποβλήθηκε απέναντι στην Ιρλανδία (13/11, 2-0) και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο ματς.

Με αυτόν τον τρόπο, η Πορτογαλία έγραψε με τον πιο «παράδοξο» τρόπο ιστορία στην «εποχή Ρονάλντο», αλλά χωρίς εκείνον ούτε στην αποστολή της!