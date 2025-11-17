Η Μάλτα «πανηγύρισε» ξανά, μετά από 12 χρόνια σε αγώνα εκτός έδρας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας στη βασική της ενδεκάδα και δύο «Έλληνες»!

Οι διακοπές των εθνικών ομάδων, μπορεί να βάζουν τις ομάδες στον «πάγο», αλλά μας χαρίζουν και πολύ όμορφες ιστορίες.

Πολλές είναι οι φορές, που έχουμε δει χώρες, που να μην περιμένουμε να κάνουν «εκπλήξεις» και να μένουμε με το… στόμα ανοιχτό.

Η Μάλτα είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να μην πήρε κάποια μεγάλη πρόκριση, μπορεί να μην έκανε «κάτι απίθανο», αλλά ακόμα και η νίκη της απέναντι στη Φινλανδία (14/11, 0-1) είχε τη δικιά της σημασία.

Ήταν το πρώτο της εκτός έδρας «τρίποντο», για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το 2013! Κι όλα αυτά, έχοντας στη βασική της ενδεκάδα και δύο «Έλληνες».

What a night for 166th-ranked Malta 🇲🇹



They took down world no.72 Finland.



Their first World Cup qualifying win away from home since 2013. pic.twitter.com/FHRDIb6c29 — Sacha Pisani (@Sachk0) November 14, 2025

Οι «Έλληνες» της Μάλτας

Δύο ποδοσφαιριστές, που αυτή τη στιγμή παίζουν στην Ελλάδα, ξεκίνησαν βασικοί και δεν έχασαν δευτερόλεπτο.

Ο ένας μάλιστα είναι και ο αρχηγός της πατρίδας του. O Μάθιου Γκιγιομέρ, το περασμένο καλοκαίρι αποκτήθηκε από τον Πανσερραϊκό.

Στις Σέρρες δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, καθώς μετράει έξι συμμετοχές και 273 λεπτά, σε όλες τις διοργανώσεις.

Δίπλα του στον χώρο του κέντρου στην εθνική του, έπαιζε και ο δεύτερος «Έλληνας». Ο λόγος για τον Αλεξάντερ Σαταριάνο!

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής ήρθε στη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι και πλέον είναι μέλος της Athens Kallithea.

Στη Super League 2 έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές, καθώς μετράει ήδη επτά ματς, με ένα γκολ και δυο ασίστ. Την ίδια ώρα, έχει παίξει και σε τέσσερις αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Δύο ποδοσφαιριστές, που εκτός από την εθνικότητα, έχουν και άλλα «κοινά». Έπαιξαν μαζί και έζησαν μία μοναδική στιγμή για τη χώρα τους.

Και την επόμενη εβδομάδα, θα είναι ξανά πίσω στην Ελλάδα, για να βοηθήσουν τις ομάδες τους, με έναν άλλον «αέρα».