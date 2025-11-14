Η Αϊτή επικράτησε της Κόστα Ρίκα χάρις το γκολ του Φραντζί Πιερό και έχει σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026!

Ο όμιλος των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη της Αϊτής επί της Κόστα Ρίκα με 1-0, έχει πάρει «φωτιά», κι όλα αυτά, χάρις τον Φραντζί Πιερό!

Οι δύο ομάδες, μαζί με την Ονδούρα, διεκδικούν με σοβαρές αξιώσεις μια θέση στα τελικά, αφού ο Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ πέτυχε το «χρυσό» γκολ στο 44ο λεπτό, νικώντας τον Κέιλορ Νάβας και χαρίζοντας στην εθνική του ομάδα ένα πολύτιμο αποτέλεσμα που ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητές της για πρόκριση.

Τώρα η Ονδούρα και η Αϊτή ισοβαθμούν στους οκτώ βαθμούς, με την Κόστα Ρίκα να ακολουθεί στην τρίτη θέση με έξι. Στην τελευταία αγωνιστική, η Αϊτή αντιμετωπίζει τη βαθμολογικά αδιάφορη Νικαράγουα, ενώ Ονδούρα και Κόστα Ρίκα θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για τη νίκη.

Ακόμη κι αν η Αϊτή δεν καταφέρει να τερματίσει πρώτη, διατηρεί πιθανότητες πρόκρισης μέσω των play-off, ως μία από τις δύο καλύτερες δεύτερες ομάδες.