Μεγάλη «κουβέντα» υπάρχει μετά τον τελικό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, για την αντίδραση των παικτών της Σενεγάλης, στο χαμένο πέναλτι του Ντίαθ!

Αρκετά σκηνικά που έγιναν στον τελικό για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχουν προκαλέσει αρκετή «συζήτηση», σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Σενεγάλη κατέκτησε το τρόπαιο, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, έπειτα το γκολ που πέτυχε ο Γκεγιέ στην παράταση.

Πριν από αυτό, όμως, είχε προηγηθεί… χάος. Η Σενεγάλη είδε να της ακυρώνεται ένα γκολ και λίγο αργότερα, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων.

Αυτό έφερε την «έκρηξη» των ανθρώπων της Σενεγάλης, που λίγο έλειψε να αποχωρήσουν από το παιχνίδι! Για την ακρίβεια, αρκετοί ήταν εκείνοι που πήγαν στα αποδυτήρια, αλλά τελικά ο Σαντιό Μανέ έπεισε άπαντες να επιστρέψουν και να συνεχίσουν τον αγώνα.

Η συγκεκριμένη απόφαση τον δικαίωσε, καθώς ο Μεντί έπιασε το πέναλτι αλά Πανένκα του Ντίαθ και άνοιξε τον δρόμο για το τρόπαιο.

Ωστόσο, κάτι ακόμα που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, ήταν η αντίδραση των παικτών της Σενεγάλης, μετά την απόκρουση του τερματοφύλακά τους; Γιατί; Διότι, κανείς δεν το πανηγύρισε ακόμα κι αν ήταν κομβικότατο για τη συνέχεια του ματς!

Κι όμως, όλοι ήταν ψύχραιμοι και συνέχισαν σαν να μη συνέβη απολύτως τίποτα… Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Δείτε το βίντεο: