Ο Σαντιό Μανέ εξήγησε την απόφαση που άλλαξε την τύχη του τελικού, ενώ χάρισε και ένα μοναδικό στιγμιότυπο με τον Νορντίν Άμραμπατ!

Η Σενεγάλη ήταν η μεγάλη νικήτρια στον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και το οφείλει, κατά κύριο λόγο, στον ηγέτη της. Τον Σαντιό Μανέ.

Λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, με το σκορ στο 0-0, το Μαρόκο κέρδισε πέναλτι, προκαλώντας εντονότατες αντιδράσεις από τους ανθρώπους της Σενεγάλης.

Μάλιστα, είχε παρθεί η απόφαση να αποχωρήσουν από τον τελικό, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να παίρνουν τον δρόμο για τα αποδυτήρια!

Ωστόσο, κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Σαντιό Μανέ. Κάλεσε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν και τους έπεισε να συνεχίσουν στον τελικό.

Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε απόλυτα. Ο Μπραχίμ Ντίαθ δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα και στην παράταση ο Πάπε Γκέγιε, με ένα φοβερό σουτ, πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας το τρόπαιο στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

Πώς εξήγησε, όμως, ο Σαντιό Μανέ την απόφασή του να πείσει τους συμπαίκτες του να συνεχίσουν στο ματς;

«Ο διαιτητής μπορεί να κάνει ένα λάθος, όπως μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Δεν είναι δουλειά μας να τον κρίνουμε. Και πάνω απ’ όλα, το έκανα για τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Ήθελαν να δουν το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του σημειώθηκε και ένα απίστευτο σκηνικό. Πέρα από τον δημοσιογράφο, στο πλευρό του Μανέ ήταν και ο Νορντίν Άμραμπατ, ο οποίος είχε επίσης ρόλο… δημοσιογράφου!

Ωστόσο, ο Μανέ δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, μέχρι να του κάνει μία ερώτηση! Τότε, η αντίδραση του Μανέ ήταν… επίκή, με τους δυο τους να αγκαλιάζονται ένθερμα.

Δείτε το βίντεο: