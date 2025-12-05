«Κοντοζυγώνει» η μεγάλη ώρα με την κλήρωση της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Η μεγάλη ώρα «κοντοζυγώνει» για το Μουντιάλ. Μπορεί η διοργάνωση να ξεκινάει σε έξι μήνες, αλλά η πρώτη «γεύση» θα έρθει σε λίγες ώρες στο… πιάτο μας.

Κι αυτό, γιατί θα έχουμε την κλήρωση της τελικής φάσης, που θα γίνει στην Ουάσιγκτον! Οι 42 θέσεις έχουν «κλειδώσει», ενώ έξι ομάδες θα κριθούν μέσω της διαδικασίας των μπαράζ.

Ποια είναι τα βασικότερα πράγματα, που πρέπει να γνωρίζετε, σχετικά με την κλήρωση, που θα λάβει χώρα σε λίγες ώρες.

Το «πανόραμα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ποιες χώρες «κλείδωσαν» θέση και πόσα εισιτήρια μένουν;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αρχικά, η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 ώρα Ελλάδας, ενώ όποιος επιθυμεί να τη δει θα το κάνει, μέσω του ΕΡΤ Σπορτ 2.

Από εκεί και πέρα, οι ομάδες έχουν χωριστεί σε τέσσερα γκρουπ των 12 ομάδων. Επομένως, θα έχουμε 12 ομίλους, όπου θα έχουν από τέσσερις εθνικές. Οι πρώτοι δύο κάθε γκρουπ θα είναι στη φάση των «32», όπως και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι.

Το Μεξικό, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς γνωρίζουν ήδη σε ποιον όμιλο θα βρεθούν, αφού θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση και θα αποφύγουν όλες τις ομάδες από το 1ο γκρουπ δυναμικότητας.

Την ίδια ώρα, η Αργεντινή, η Γαλλία, η Ισπανία, αλλά και η Αγγλία δεν θα μπορούν να συναντηθούν πριν τα ημιτελικά, σε περίπτωση που «κερδίσουν» τους ομίλους τους.

Σε μία νέα «συνθήκη» για τη διοργάνωση, ώστε να μην αποκλειστεί κάποια από τις πρώτες τέσσερις χώρες της Παγκόσμιος κατάταξης από νωρίς.

Η μοναδική Ήπειρος, που θα μπορεί να έχει ταυτόχρονα δύο χώρες της, θα είναι η Ευρώπη. Κι αυτό, γιατί η «Γηραιά Ήπειρος» έχει και τη μεγαλύτερη παρουσία.

Επομένως, από τις υπόλοιπες Ηπείρους θα έχουμε μονάχα μία ομάδα σε κάθε όμιλο.

Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, τα νοκ-άουτ στις 28 Ιουνίου, ενώ ο τελικός θα γίνει στις 19 Ιουλίου.

Από εκεί και πέρα, η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε 16 γήπεδα. Τα περισσότερα από αυτά φυσικά θα είναι στις ΗΠΑ, αφού θα χρησιμοποιηθούν 11 διαφορετικά! Ο Κανάδας και το Μεξικό θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση σε δύο και τρία γήπεδα αντίστοιχα.

Αναλυτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ:

Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία

2ο γκρουπ:

Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία

Ιαπώνια

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστρία

Αυστραλία

3ο γκρουπ:

Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

4ο γκρουπ:

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

Play Offs – UEFA

Play Offs – UEFA

Play Offs – UEFA

Play Offs – UEFA

Διηπειρωτικά Play Offs

Διηπειρωτικά Play Offs

Οι σημαντικές ημερομηνίες της διοργάνωσης:

Φάση ομίλων: 11-27 Ιουνίου

Φάση των «32»: 28 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου

Φάση των «16»: 4-7 Ιουλίου

Προημιτελικοί : 9-11 Ιουλίου

Ημιτελικοί: 14-15 Ιουλίου

Μικρός τελικός: 18 Ιουλίου

Τελικός: 19 Ιουλίου

Τα γήπεδα της διοργάνωσης:

Atlanta Stadium

Boston Stadium

Dallas Stadium

Houston Stadium

Kansas City Stadium

Los Angeles Stadium

Miami Stadium

New York New Jersey Stadium ή «MetLife»

Philadelphia Stadium

San Francisco Bay Area Stadium

Seattle Stadium

Τα γήπεδα στο Μεξικό

Estadio Azteca Mexico City

Estadio Guadalajara

Estadio Monterrey

Τα γήπεδα στον Καναδά

• Toronto Stadium

• BC Place Vancouver Stadium