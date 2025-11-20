Τι και αν πριν λίγες εβδομάδες «μπήκε» στο 78ο έτος της ηλικίας του; Ο Ντικ Άντβοκαατ έζησε ένα από τα πιο «τρελά» παραμύθια του ποδοσφαίρου και «αγκάλιασε» ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ!

Στη «διακοπή» για τις εθνικές, μπορεί όλα τα πρωταθλήματα να μπαίνουν στον «πάγο», αλλά πάντα υπάρχουν και όμορφες ιστορίες.

Μία από αυτές αφορά και το Κουρασάο. Ένα μικρό νησάκι της Καραϊβικής, που έγινε η μικρότερη χώρα, που παίρνει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Κι όμως, σίγουρα όποιος το άκουγε πριν από μερικά χρόνια θα νόμιζε πως ακούει πράγματα που συμβαίνουν μόνο σε ταινίες. Ωστόσο, θα έκανε μεγάλο λάθος.

Ποιος είναι ο άνθρωπος, που ήταν στον πάγκο της ομάδας; Μιλάμε για έναν προπονητή, που έχει φάει με το… κουτάλι τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και πλέον «αγκάλιασε» ένα ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ!

Η Εθνική με Ρεχάγκελ, το Κουρασάο με Άντβοκαατ

Ο Ντικ Άντβοκαατ πολλοί θα νόμιζαν πως έχει βάλει «τέλος» στην καριέρα του, αφού ξεκίνησε την προπονητική το 1981. Όμως, από τον Γενάρη του 2024 αποφάσισε να πει το «ναι» στην εθνική ομάδα του Κουρασάο.

Τότε, ήταν που ξεκίνησε και το «παραμύθι»! Βγήκε πρώτο στον όμιλό του και προκρίθηκε στην τελική φάση του Μουντιάλ, με τον Ολλανδό τεχνικό να έχει «μπει» στο 78ο έτος της ηλικίας του!

Κι όμως, λίγο πριν γίνει 80 ετών θα «οδηγήσει» μία ομάδα στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προφανώς και θα μιλάμε για μία ηλικία ρεκόρ, καθώς αν δεν αλλάξει τίποτα -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα γίνει ο γηραιότερος προπονητής σε Μουντιάλ!

🇨🇼 With Curaçao qualifying for the World Cup last night, Dick Advocaat (78) will become the oldest manager to manage at World Cup by 7 years.



Curaçao, with a population of around 160,000, will become the smallest ever World Cup nation. pic.twitter.com/QOOkKctnyW — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 19, 2025

Ποιος έχει την κορυφή, μέχρι στιγμής; Ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος για την Ελλάδα, καθώς ο Ότο Ρεχάγκελ, όταν ήταν 71 είχε βρεθεί στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής με την Εθνική στο Μουντιάλ του 2010!

Tότε, ήταν τελευταία του ματς, ως προπονητής στον πάγκο της «γαλανόλευκης», καταφέροντας να γράψει ιστορία.

Ωστόσο, σε λίγους μήνες όλα δείχνουν ότι πάμε για «αλλαγή σκυτάλης»!