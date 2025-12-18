Η πρώτη «μονομαχία» ανάμεσα σε Λιονέλ Μέσι και Λαμίν Γιαμάλ είναι γεγονός και πλέον, ο χρόνος μετρά αντίστροφα!

Να μία «σύγκρουση» που αρκετοί ποδοσφαιρόφιλοι περίμεναν! Λιονέλ Μέσι εναντίον Λαμίν Γιαμάλ.

Το Finalissima, όπου η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια του Copa America Αργεντινή, ώστε να αναδειχθεί ο νικητής του διηπειρωτικού τροπαίου, έλαβε την τελική του ημερομηνία.

Όπως έγινε γνωστό, έπειτα από αρκετές διαβουλεύσεις, η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο κορυφαίες εθνικές ομάδες θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2026. Δηλαδή, στο επόμενο «παράθυρο» για των εθνικών.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την σπουδαία «μονομαχία» ανάμεσα στον Μέσι και τον Γιαμάλ αναμένεται να είναι το «Λουζαΐλ», στην Ντόχα του Κατάρ. Πρόκειται για το ίδιο γήπεδο, όπου η «Αλμπισελέστε» έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022.

Η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε ένα αντίστοιχο παιχνίδι ήταν πίσω στο 2022. Τότε, η Αργεντινή είχε επικρατήσει με άνεση της Ιταλίας, νικώντας με 3-0.

Μένει να φανεί εάν ο Λαμίν Γιαμάλ μπορεί να βάλει «στοπ» στην παρέα του Λιονέλ Μέσι.