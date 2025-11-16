Και τι δεν έζησε ένας Σκωτσέζος, που είδε από κοντά το ματς της χώρας του με την Εθνική (16/11, 3-2); Με τις εικόνες να «μιλούν» από μόνες τους!

Ένα ματς, που μπορεί να μην υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Εθνική, αλλά τα είχε… όλα!

Η «γαλανόλευκη» κέρδισε τη Σκωτία (15/11, 3-2) στο Γ. Καραϊσκάκης, για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Σε ένα ματς, όπου αρκετοί φίλοι των φιλοξενούμενων ταξίδεψαν για το δουν από κοντά την αναμέτρηση. Και όχι μόνο αυτό, καθώς πήγαν από την «κόλαση» στον «παράδεισο», μέσα σε 15 λεπτά!

Ενενήντα λεπτά, γεμάτα αλήθειες Η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία, παρουσίασε μία «μικρογραφία» της πορείας της στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στο 63ο λεπτό, ο Χρήστος Τζόλης έκανε το 3-0 και στις κερκίδες των Σκωτσέζων υπήρχε μόνο απογοήτευση και «παγωμάρα»!

Κι αυτό, γιατί σε περίπτωση ήττας το όνειρο για απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ θα ήταν μηδαμινές. Όμως, υπολόγιζαν χωρίς τη… Λευκορωσία!

Ο «σάκος του μποξ» του ομίλου πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Δανία (15/11, 2-2) και έβαλε «φωτιά»!

Όταν οι Σκωτσέζοι είδαν ότι πάμε για ένα αποτέλεσμα-έκπληξη άρχισαν να φωνάζουν γκολ στο Γ. Καραϊσκάκης. Κι όλα αυτά, ενώ η Λευκορωσία ήταν «αγκαλιά», με τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση, ήρθε και η «αντεπίθεση» της ομάδας του Στιβ Κλαρκ!

Η Σκωτία μετέτρεψε το 3-0, σε 3-2, μέσα 5 λεπτά και έφερε ξανά το χαμόγελο στους φίλους της!

Μπορεί στο τέλος της ημέρας να έχασαν, αλλά πλέον έχουν μπροστά τους ένα ματς do-or-die με τη Δανία (18/11, 21:45) για την απευθείας πρόκριση.

Ωστόσο, όσοι ταξίδεψαν έζησαν τα «πάντα» μέσα σε περίπου 15 λεπτά! Από τη στεναχώρια του 3-0, στους πανηγυρισμούς για γκολ άλλης ομάδας, στο 3-2, μέχρι και την ισοφάριση της Δανίας!

Όλα αυτά «αποτυπωμένα», από έναν Σκωτσέζο που δήλωσε «παρών» στο Φαληρικό γήπεδο και μας «υπενθύμισε» τι «είναι το ποδόσφαιρο»!

Με τις παρακάτω εικόνες να «μιλούν» μόνες τους…

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες έναν φίλο της Σκωτίας:

Credits: PA Images