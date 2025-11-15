Τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα «νέα παιδιά» της Εθνικής, αλλά και τι προσπαθεί να «ισορροπήσει» έχοντας αρκετούς καινούργιους παίκτες;

Η Ελλάδα επέστρεψε στις νίκες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Η «γαλανόλευκη» για 65 λεπτά πετούσε «φωτιές» απέναντι στη Σκωτία (15/11, 3-2) και βρέθηκε να κερδίζει μέχρι και με 3-0 στο Γ. Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση, μείωσαν σε 3-2, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν «κάτι» από το ματς.

Σε ένα παιχνίδι, που δύο «νέα παιδιά» έκαναν και το ντεμπούτο τους. Ο Ανδρέας Τεττέη, που μοίρασε και ασίστ, αλλά και ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασαν ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Δύο ακόμα ποδοσφαιριστές, που κάνουν την «παρθενική» τους εμφάνιση υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Εκεί στάθηκε και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός στις δηλώσεις του στον Aplha. Ναι μεν τόνισε πως είναι κάτι πολύ όμορφο, αλλά ανέφερε πως όλοι θέλουν χρόνο και εμπειρίες.

Άλλωστε, μιλάμε για μία από τις πιο νεανικές «εκδόσεις» στην ιστορία της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, ο Σέρβος προπονητής μίλησε και για τα στοιχεία που θέλει να «ισορροπήσει».

Όπως είπε χαρακτηριστικά επιθυμεί να φέρει στα… ίσια τη δίψα, τη διάθεση και το ταλέντο, με την εμπειρία, ώστε να παρουσιάσει μία πολύ δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα η Εθνική.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το αν ήταν παιχνίδι δικαίωσης:

«Παιχνίδι καταπληκτικό, για να το βλέπει ένας, θεατής, πολύ δύσκολο για τους προπονητές. Με πολλές εναλλαγές των συναισθημάτων, λόγω της εξέλιξης του παιχνιδιού.

Και είναι σημαντικό που κερδίσαμε και ουσιαστικά σταματήσαμε αυτή τη σειρά των αρνητικών αποτελεσμάτων που μας ακολούθησαν το τελευταίο διάστημα».

Για τα πολλά γκολ, που έχει δεχτεί η Ελλάδα:

«Διορθώνονται παίζοντας παιχνίδια προς αυτό το επίπεδο.

Πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω συγκεντρωμένοι στις στιγμές που και το παιχνίδι μας και το αποτέλεσμα είναι θετικό για εμάς. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν να δεχτούμε δύο γκολ μέσα σε 4-5 λεπτά από τη στιγμή που βάλαμε το τρίτο γκολ. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα γύρισε τη Σκωτία και πίστευε ότι μπορεί να αλλάξει και υποφέραμε μέχρι το τέλος για να κερδίσουμε».

Για τους «νέους παίκτες»:

«Είναι σημαντικό για την Εθνική Ομάδα αλλά είναι σημαντικό και είναι μία παράμετρος ακόμα που αφορά το επίπεδο που είναι τώρα η Εθνική Ομάδα ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά χωρίς να έχουν τόσο μεγάλες εμπειρίες στο επίπεδο της Εθνικής Ομάδας.

Ναι, είναι όμορφα, είναι ωραία, όμως ξέρετε η Εθνική Ομάδα παίζει λίγα παιχνίδια τον χρόνο. Μπορεί να είναι 8-10 παιχνίδια τον χρόνο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς νέους παίκτες που δεν έχουν μεγάλο αριθμό παιχνιδιών και στο επίπεδο που είμαστε όσον αφορά πλέον και με τη νέα διαδικασία Nations League επειδή δεν είμαστε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα παίξουμε με αντιπάλους και πιο δυνατούς από την εθνική Σκωτίας σίγουρα είναι σημαντικό να ανοίξουμε το ρόστερ αλλά είναι σημαντικό και αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν τις εμπειρίες που χρειάζονται σε αυτό το επίπεδο γιατί τα παιχνίδια καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι πολύ πιο δύσκολα».

Για το αν ο χρόνος είναι σύμμαχος:

«Σίγουρα, δεν ήταν τεστ ήταν ένα παιχνίδι πολύ σοβαρό με μία πολύ καλή ομάδα που αναμετρηθήκαμε τέσσερις φορές μέχρι τώρα από το Μάρτιο μήνα και όλα τα παιχνίδια είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σίγουρα παιχνίδια που μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα».

Για το τι πιστεύει ότι ήταν αυτό που μας έκανε να μείνουμε εκτός:

«Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα που ήταν στον προηγούμενο μήνα όπου είχαμε το παιχνίδι στη Σκωτία που ήμασταν πολύ ανώτεροι στη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά δύο στιγμές του παιχνιδιού άλλαξαν όλη τη ροή του παιχνιδιού κάποια λάθη που κάναμε, κάποια συγκέντρωση που δεν είχαμε σε καθοριστιγκές στιγμές του παιχνιδιού αυτό ήταν αυτό ήταν ουσιαστικά».

Για τον χρόνο που θέλουν οι νέοι παίκτες:

«Σίγουρα όλοι θέλουν το χρόνο τους οι εμπειρίες σε αυτού του είδους παιχνιδιών είναι πολύ σημαντικό πράγμα και κάπου προσπαθούμε να μπαλανσάρουμε αυτή τη διάθεση και τη δίψα και το ταλέντο που έχουμε με τις εμπειρίες για το πιο ψηλό level των παιχνιδιών».