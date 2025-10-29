Τι έχει προγραμματιστεί από την IFAB, με αφορμή και την αποβολή του Σαντιάγο Έσε στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, σαν «σταγόνα» που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η αποβολή του Σαντιάγο Έσε στο ματς της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς ο Ελβετός διαιτητής Ουρς Σνάιντερ του έδειξε εσφαλμένα δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τους Πειραιώτες να συνεχίσουν με δέκα παίκτες.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια τόσο του Ροσέτι, όσο και των ισπανικών μέσων ενημέρωσης, φτάνοντας μέχρι και στα γραφεία της IFAB.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των Ποδοσφαιρικών και Τεχνικών Συμβουλευτικών Επιτροπών της IFAB, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τόσο κανονισμούς που ισχύουν ήδη (όπως ο χρόνος που επιτρέπεται να κρατά την μπάλα ο τερματοφύλακας), όσο και νέες προτάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση.

📸 – Replay shows that the first foul was 100% made by Barcelona as there are TWO HANDS wrapped around HEZZE'S entire body, but it's HEZZE who got the red card! 🤯 pic.twitter.com/v2wfDAzc6V — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2025

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στη δεύτερη κατηγορία είναι και η περίπτωση της δεύτερης κίτρινης κάρτας. Μετά το περιστατικό με τον Σνάιντερ, η IFAB ανακοίνωσε ότι στις 20 Ιανουαρίου 2026 θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ο διαιτητής να έχει δικαίωμα χρήσης VAR και σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας, πέραν των απευθείας αποβολών.

Στην επίσημη ενημέρωση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε σχέση με το πρωτόκολλο λειτουργίας του VAR, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι διαιτητές βίντεο (VMO) θα πρέπει να μπορούν να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις εσφαλμένης δεύτερης κίτρινης κάρτας. Η σχετική πρόταση θα παρουσιαστεί στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας της IFAB, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο».