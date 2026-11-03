Τα όσα κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι «μαγικά» τη φετινή σεζόν και αποδεικνύει ότι είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός στην Πορτογαλία!

Ακόμα μία νίκη στο «τσεπάκι» της Μπενφίκα. Πρωταγωνιστής; Ο συνήθης ύποπτος!

Στο «φτωχό» 1-0 απέναντι στην Αλβέρκα (02/11) ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης.

Κανείς θα έλεγε πως αυτό δεν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Και έτσι είναι, αφού ο Έλληνας επιθετικός με το που έχει «πατήσει» το πόδι του στην Πορτογαλία κάνει «μυθικά» πράγματα!

Σε μία σεζόν που έχει «χωρέσει» πολλές πρωτιές στο «παλμαρέ» του, όντας ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός στην Πορτογαλία.

Pavlidis ao serviço do SL Benfica



128 jogos

78 golos

21 assistências

9409 minutos pic.twitter.com/7DMys7QsaA — Information Glorious – SL Benfica (@InformGlorious2) November 2, 2026

Η «ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ» σεζόν του Παυλίδη

Oι αριθμοί «λένε» και όλη την αλήθεια για τον Βαγγέλη Παυλίδη, μιας και έχει μέσο όρο βαθμολογίας 7.60. Τον μεγαλύτερο από κάθε επιθετικό της ιβηρικής λίγκας.

Μέχρι στιγμής έχει σκοράρει 18 τέρματα σε ισάριθμες αναμετρήσεις, με τα 10 εξ αυτών να είναι στη Liga Portugal!

Προφανώς και μιλάμε για το πρώτο «κανόνι» της λίγκας, αλλά δεν σταματάμε εκεί.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι πρώτος σε εκτελέσεις πέναλτι (3/3), πρώτος σε σουτ στον στόχο ανά ματς (1.5), ενώ είναι ο παίκτης με τον μεγαλύτερο δείκτη xGoals (7.7)!

O que se via grego, Pavlidis resolveu 🇬🇷



SL Benfica dá continuidade à senda vitoriosa 🦅



📸 LUSA & Liga Portugal pic.twitter.com/n36ljTzqwr — Liga Portugal (@ligaportugal) November 2, 2026

Δηλαδή, θα «έπρεπε να είχε σκοράρει 2.3 λιγότερα γκολ» απ’ ότι έχει κάνει.

Παράλληλα, δεν μιλάμε απλά για έναν επιθετικό που μόνο σκοράρει. Ο Βαγγέλης Παυλίδης βοηθάει την Μπενφίκα και στο δημιουργικό κομμάτι.

🦅 Golo solitário de Pavlidis dá vitória ao Benfica frente ao Alverca pic.twitter.com/hPZHFlVOEa — Record (@Record_Portugal) November 2, 2026

Είναι Νο.1 σε ασίστ με τρεις, έχοντας «φτιάξει» πέντε μεγάλες ευκαιρίες!

Νούμερα που δεν βρίσκει κανείς στην Πορτογαλία και αποδεικνύουν γιατί ο 27χρονος ποδοσφαιριστής διανύει μία ονειρική σεζόν.