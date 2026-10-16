Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε ξανά δίχτυα με την Μπενφίκα και συνεχίζει να γράφει ιστορία με τους «αετούς».

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα, επιβεβαιώνοντας τη σπουδαία εκτελεστική του δεινότητα.

Αν και δεν ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα, βρήκε δίχτυα και στο Europa League, όπου διαμόρφωσε το τελικό 4-1 απέναντι στη Σέλτικ σκοράροντας ως αλλαγή στο 89ο λεπτό.

Με αυτό το τέρμα, ο 27χρονος διεθνής επιθετικός έφτασε τα 75 γκολ σε μόλις 125 συμμετοχές με τους «Αετούς». Με τη συγκεκριμένη επίδοση, πλέον, κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην τέταρτη θέση των κορυφαίων ξένων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Η προσφορά του ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα, καθώς με τις 21 ασίστ που έχει μοιράσει μετρά συνολικά 96 συμμετοχές σε γκολ, ενώ έχοντας ήδη σημειώσει 15 τέρματα τη φετινή σεζόν, συνεχίζει την εξαιρετική του παρουσία στην Πορτογαλία.