Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης το «έπιασε» από εκεί που το «άφησε» και «έγραψε» ακόμα ένα νέο εκπληκτικό show στο «βιογραφικό» του!

Στην Τουρκία «πρωταγωνιστούν» οι Βίκτορ Όσιμεν, Μοχάμεντ Σαλάχ και μαζί τους ένας Έλληνας!

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, μετά από μία εξαιρετική σεζόν στη Σκωτία, πήρε την απόφαση να «μετακομίσει» στους «γείτονές» μας.

Η Κορούμ τον έκανε δικό της και τα όσα κάνει στην εκκίνησή του είναι εντυπωσιακά!

Ο Έλληνας εξτρέμ πρόσθεσε ακόμα ένα νέο show στο «βιογραφικό» του, απέναντι στην Γκαζιαντέπ (11/10, 0-3)!

Σε μία εμφάνιση-όνειρο. Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ήταν ο MVP της αναμέτρησής, έχοντας συνολική βαθμολογία 9.4.

Τα «πεπραγμένα» του; ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ! Συνολικά είχε 59 επαφές με την μπάλα, μέτρησε 57% ευστοχία στις πάσες του (16/28), με δύο εξ αυτών να είναι «κλειδιά», δημιουργώντας και μία μεγάλη ευκαιρία.

Παράλληλα, είχε 2/4 επιτυχημένες ντρίμπλες, αλλά και 6/10 κερδισμένες μονομαχίες. Προφανώς, το γκολ και η ασίστ του ήταν αυτά που τον «ανέβασαν» ακόμα πιο πολύ και συνεχίζει να… βλέπει τον Βίκτορ Όσιμεν, αλλά και τον Μοχάμεντ Σαλάχ!

Σαλάχ, Όσιμεν και μετά Κυζιρίδης

Τα δύο απ’ τα μεγάλα «αστέρια» του τούρκικου πρωταθλήματος έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν τους.

Από τη μία, ο Νιγηριανός επιθετικός μετράει ήδη έξι γκολ και τρεις ασίστ, έχοντας κατά μέσο όρο 8.16 βαθμολογία στο Sofascore.

Μία… ανάσα πίσω του είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ που έχει επτά τέρματα και τρεις ασίστ, δικαιολογώντας όλο το «θόρυβο» γύρω απ’ τη μεταγραφή του, με τη βαθμολογία του να «ακουμπάει» το 8.14!

Πού είναι ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης; Ακριβώς μαζί με τον Αιγύπτιο εξτρέμ! Κι όμως, αφού πλέον έχει τέσσερα τέρματα και τρεις ασίστ, έχοντας πάντα σε συμμετοχές σε γκολ, όταν παίζει για την ομάδα του.

Και ποιος ξέρει τι μπορεί να φέρει η συνέχεια. Έτσι και αλλιώς, μοιάζει ο 26χρονος μεσοεπιθετικός να έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά.