Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης κάνει φανταστικά πράγματα στην Τουρκία και ό,τι ακουμπάει γίνεται «χρυσός» για την Κορούμ!

Ένας Αλέξανδρος Κυζιρίδης να τον… πεις στο ποτήρι. Το καλοκαίρι πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει τη Χαρτς και «μετακόμισε» στην Τουρκία.

Ο νέος του σταθμός είναι η Κορούμ και θα περίμενε κανείς πως θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής.

Ωστόσο, μόνο αυτό δεν έγινε, καθώς «τρέχει» ένα απίστευτο σερί. Ποιος είναι κερδισμένος; Η ομάδα του που βλέπει ό,τι ακουμπάει ο Έλληνας εξτρέμ να γίνεται «χρυσός»!

Lige geldiği gibi tesir etti! 🔥



Alexandros Kyziridis | 5 maç | 4 Gol#TrendyolSüperLig | @corumfk pic.twitter.com/HwjXEW0iZY — Trendyol Süper Lig (@superlig) October 14, 2026

Κυζιρίδη, τι σεζόν πας να κάνεις;

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, όποτε παίζει για την ομάδα του φωνάζει πάντα «παρών»!

Κι όμως, αφού δεν υπάρχει ματς, που να μην έχει γκολ ή ασίστ. Η τελευταία του «παράσταση» ήταν απέναντι στη Ρίζεσπορ (16/08, 2-1) που έδωσε την ασίστ στο νικητήριο γκολ της αναμέτρησης!

Με αυτόν τον τρόπο, τελείως «αθόρυβα» έχει φτάσει να έχει τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ σε έξι ματς στο τούρκικο πρωτάθλημα.

Δηλαδή, έχει συμμετοχή σε οκτώ τέρματα που έχει σκοράρει η ομάδα του, από τα συνολικά 18! Κι όμως, αφού έχει την «υπογραφή» του στο 44% των γκολ της ομάδας του.

🇬🇷 Çorum FK'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yunan kanat oyuncusu Alexandros Kyziridis, Süper Lig'e adeta alev alarak başladı! 🔥



🏟️ 6 Maç

⚽ 4 Gol

🎯 4 Asist pic.twitter.com/t8Fv0vyfA3 — Sporsal (@sporsAlll) October 16, 2026

Και αυτή είναι μόνο η αρχή, αφού ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης μοιάζει να έχει πάρει «φωτιά».

Σε μία νέα «περιπέτεια» που έχει ξεκινήσει με την καλύτερη εκκίνηση!