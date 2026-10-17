Ένας Βαγγέλης Παυλίδης από άλλον «πλανήτη» δείχνει από τώρα ότι θα ξεπεράσει την καλύτερη σεζόν του στην Πορτογαλία!

Το περασμένο καλοκαίρι πολλά ήταν τα σενάρια που «ακούστηκαν» για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ωστόσο, η παραμονή του στην Πορτογαλία «σφραγίστηκε» η σεζόν του έχει ξεκινήσει τρομερά.

Ήδη στις πρώτες του δύο αγωνιστικές χρονιές στην Μπενφίκα έχει καταφέρει να «τρυπώσει» σε πολλές κορυφές.

Όμως, όλα δείχνουν ότι μπορεί τον Μάιο, να μιλάμε για την πιο «παραγωγική» του σεζόν στην ιβηρική χερσόνησο.

Έτσι και αλλιώς, το ξεκίνημά του, μόνο «αριθμούς» για τα μέσα Οκτώβρη δεν θυμίζουν.

𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗱𝗼 𝗴𝗿𝗲𝗴𝗼 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮́𝘃𝗲𝗹 𝗻𝗼 𝗕𝗲𝗻𝗳𝗶𝗰𝗮 🔥



Pavlidis não só está a desenhar o melhor arranque da carreira, com 15 golos em 15 jogos, como se tornou, frente ao Celtic, o primeiro estrangeiro do Benfica a conseguir 7+ golos nos primeiros 7… pic.twitter.com/coquxjhNuc — Playmaker (@playmaker_PT) October 16, 2026

Ο Παυλίδης ήδη στα… μισά της καλύτερης σεζόν στην Πορτογαλία

O Βαγγέλης Παυλίδης διανύει την τρίτη συνεχόμενη σεζόν στους «Αετούς της Λισαβόνας».

Στις πρώτες δύο τα «νούμερά» του ήταν -σχεδόν- ίδια. Το «κοντέρ» σταμάτησε στα 30 τέρματα και τις δύο φορές, η μεγάλη διαφορά ήταν στις ασίστ.

Το 2024-25 είχε 13, ενώ πέρυσι έφτασε τις έξι. Φέτος έχει κάνει ήδη τη… μισή διαδρομή, για να φτάσει τα γκολ του!

Pavlidis ao serviço do SL Benfica



125 jogos

75 golos

21 assistências

9159 minutos pic.twitter.com/2ds7ynOdWi — Information Glorious – SL Benfica (@InformGlorious2) October 15, 2026

Κι όμως, ο Έλληνας επιθετικός έχει πάρει «φωτιά», καθώς σε 15 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις μετράει ισάριθμα τέρματα!

Παράλληλα, έχει φτάσει και τις τέσσερις ασίστ και όλα δείχνουν ότι μπορεί να «πιάσει» την πιο «παραγωγική» του σεζόν στην Πορτογαλία.

Τι απομένει; Να σκοράρει 15 φορές έχει κάνει -μέχρι σήμερα- από τον Αύγουστο. Μόνο που θα έχει μπροστά του πάρα πολλές αναμετρήσεις, για να καταφέρει.

Εσείς τι λέτε ο Βαγγέλης Παυλίδης θα φτάσει στον «μαγικό» αριθμό 31;