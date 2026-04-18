Ο Χρήστος Τζόλης «τρέχει» ένα εκπληκτικό σερί, εκτοξεύει τις… μετοχές του και βρίσκεται σε «αποστολή» με την Κλαμπ Μπριζ!

Ο Χρήστος Τζόλης έχει πάρει… φωτιά το τελευταίο διάστημα στο βελγικό πρωτάθλημα. Η Κλαμπ Μπριζ έχει μάχη τίτλου και σίγουρα, στηρίζεται απόλυτα στον Έλληνα «ήρωά» της.

Η ομάδα του διεθνούς εξτρέμ δοκιμάζεται στην έδρα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση… βολής. Η Κλαμπ Μπριζ είναι μόλις έναν πόντο πίσω από τον αντίπαλό της, που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στο βελγικό πρωτάθλημα.

Έτσι, αναζητά τη νίκη που θα φέρει «τούμπα» την πρώτη θέση. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται τον άνθρωπο που έχει εξελιχθεί στον ηγέτη της επιθετικής της γραμμής.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον ταλαντούχο Έλληνα διεθνή, που δικαίως έχει ανεβάσει τις «μετοχές» του το τελευταίο διάστημα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Το απίθανο σερί του Τζόλη

Ο Χρήστος Τζόλης, στα τελευταία έξι παιχνίδια πρωταθλήματος με την Κλαμπ Μπριζ, έχει αγγίξει την «τελειότητα».

Αρχικά, έχει καταφέρει να συμμετάσχει σε κάποιο γκολ της ομάδας του και στα έξι ματς! Συνολικά, σε αυτές τις αναμετρήσεις μετρά 4 γκολ και 5 ασίστ.

Το πιο αξιοσημείωτο παιχνίδι του, φυσικά, ήρθε κόντρα στην Άντερλεχτ, όπου έφτασε τη βαθμολογία του στο άριστα «10»!, βάσει του Sofascore. Στη συγκεκριμένη νίκη της Κλαμπ Μπριζ με 4-2, ο Τζόλης είχε ένα γκολ και δύο ασίστ.

Τώρα, ο 24χρονος εξτρέμ βρίσκεται σε αποστολή… τίτλου. Θα αναζητήσει τη διεύρυνση αυτού του εκπληκτικού σερί που «τρέχει», με στόχο φυσικά την κορυφή για την ομάδα.

Ήδη πολλά βλέμματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχουν «πέσει» πάνω του, με τη χρηματιστηριακή του αξία, τη δεδομένη χρονική στιγμή, να είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ, βάσει Transfermarkt.

Έως τώρα, στη φετινή σεζόν, ο Χρήστος Τζόλης έχει αγωνιστεί σε 44 αγώνες με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 16 γκολ και 21 ασίστ.