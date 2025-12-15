Ο Γιώργος Βαγιαννίδης συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις, με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να έχει βρει το «πώς» να τον «λύσει» επιθετικά!

Δεν πάει και πολύς καιρός από όταν η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβγαζε από τα ταμεία της 12.000.000 ευρώ για να κάνει δικό της τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Περίπου τέσσερις μήνες, μετά τη «μετακίνηση» του Έλληνα μπακ το πρώτο δείγμα γραφής του είναι αρκετά καλό.

Έχει πάρει αρκετές ευκαιρίες, ενώ δείχνει πως έχει «αλλάξει» και επιθετικά. Τουλάχιστον, αυτό «επιβεβαίωσε» και στην τελευταία αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στην Άβες (13/12, 6-0).

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε την -ίσως- καλύτερη εμφάνιση με τη νέα του ομάδα έχοντας δύο ασίστ. Με τον προπονητή του να εξηγεί στο τέλος του ματς, το «πώς» τον έχει «λύσει» επιθετικά.

Το «τρικ» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Ρουί Μπόρζες τόνισε στις δηλώσεις του, πως στην αρχή της αναμέτρησης ήταν εκνευρισμένος από τον τρόπο, που έπαιζε ο ποδοσφαιριστής του.

Ωστόσο, στη συνέχεια με μία απλή οδηγία «άλλαξαν» -σχεδόν- τα πάντα. Το μόνο που είπε στον Γιώργο Βαγιαννίδη ήταν απλά να παίζει πιο ψηλά στο γήπεδο.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ρουί Μπόρζες:

«Στην αρχή με ‘ενόχλησε’ ο Βαγιαννίδης επειδή ήταν πολύ χαμηλά στο γήπεδο, ήθελα να πάει πιο ψηλά».

«No início estava chateado com o Vagiannidis porque estava muito baixo, queria que andasse mais alto» https://t.co/Hj2dYacCYB — maisfutebol (@maisfutebol) December 13, 2025

Σε μία «κίνηση» που απέφερε και… καρπούς.

Τελείωσε το ματς της 14ης αγωνιστικής της Liga Portugal με 8.9 βαθμολογία στο Sofascore. Την τρίτη καλύτερη, πίσω από τους Λουίς Σουάρες και Τζενί Κατάμο που είχαν 9.3!

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης εκτός από τις ασίστ ήταν εξαιρετικός και στο ανασταλτικό κομμάτι. Δεν έχασε καμία μονομαχία από τις οκτώ που έδωσε, ενώ είχε 2/2 επιτυχημένα τάκλιν, δύο κλεψίματα, ενώ έξι φορές «κέρδισε» την μπάλα από τους αντιπάλους του!

Ωστόσο, αυτά που τον έκαναν να «ξεχωρίσουν» ήταν τα όσα έκανε στην επίθεση. Είχε 3/3 επιτυχημένες ντρίμπλες, 87% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (47/54), με τις 26 επιτυχημένες να είναι στο αντίπαλο μισό.

Φυσικά, ήταν και ο «δημιουργός» δύο γκολ, καθώς «έφτιαξε» το 2-0 και το 4-0 της ομάδας του! Με τη «συλλογή» του στα «σερβιρίσματα» να ανεβαίνει κι άλλο, καθώς έφτασε ήδη τις πέντε ασίστ, από την ώρα που πήγε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Προφανώς, και μιλάμε για «σεζόν καριέρας», καθώς ποτέ ξανά δεν είχε «φτιάξει» τόσο πολύ τους συμπαίκτες του! Ωστόσο, μία απλή οδηγία του προπονητή του φαίνεται πως τον έχει «λύσει» επιθετικά για τα καλά.

Και ποιος ξέρει, γιατί να μην συνεχίσει με την ίδια… ταχύτητα;