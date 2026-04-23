Έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά. Ο Χρήστος Τζόλης δεν λέει να σταματήσει να φωνάζει «παρών», με ένα τρομερό σερί που κάνει «χαρούμενη» την Κλαμπ Μπριζ!

Η Κλαμπ Μπριζ έχει βρει στο «πρόσωπο» του Χρήστου Τζόλη, τον άνθρωπο που μπορεί να την «οδηγήσει» στο πρωτάθλημα!

Η Jupiler Pro League μοιάζει να είναι «κούρσα» για δύο, αφού η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και η Κλαμπ Μπριζ με 43 και 41 βαθμούς αντίστοιχα έχουν «ξεφύγει».

Την ώρα, που ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό και οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους.

Στην 4η αγωνιστική των Play Offs του βελγικού πρωταθλήματος είχε μείνει «άσφαιρος» στην κανονική διάρκεια. Ωστόσο, στο 90+5’, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, μπόρεσε να διευρύνει ένα εκπληκτικό σερί που «τρέχει».

GOAALLLL!! Tzolis maakt er vanop de stip 6-1 van.#CLUKVM | 6-1 | ⏱️90+4' pic.twitter.com/XIpDzYt3kO — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 22, 2026

Τζόλης, «σημαίνει» γκολ ή ασίστ τις τελευταίες 53 ημέρες

Από την 1η ημέρα του Μαρτίου, ο Χρήστος Τζόλης έχει πάρει «φωτιά» και δεν λέει να σταματήσει να εντυπωσιάζει!

Τότε, απέναντι στη Σαρλερουά (01/03, 1-2) είχε καταφέρει να σκοράρει ένα γκολ και ξεκίνησε «άθελά» του και κάτι τρομερό.

Από εκείνη την ημέρα, μέχρι και σήμερα, ο Έλληνας εξτρέμ όσες φορές έχει παίξει έχει σκοράρει ή έχει βρει έστω μία ασίστ στα ματς της ομάδας του!

Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αρκεί να δούμε ένα-ένα τα ματς της Κλαμπ Μπριζ από τον Μάρτιο και μετέπειτα.

Απέναντι στην Άντερλεχτ (08/03, 3-3) μία ασίστ, κόντρα στη Βέστρελο (14/03, 1-2) σκόραρε μία φορά, με τη Μέχελεν (22/03, 4-1) είχε δύο ασίστ.

Christos Tzolis’ most recent matches in the Belgian Pro League:



🇧🇪🆕 • vs Mechelen — ⚽️

🇧🇪 • vs Union SG — 🅰️

🇧🇪• vs Sint-Truiden — ⚽️

🇧🇪 • vs Anderlecht — 🅰️⚽️🅰️

🇧🇪 • vs Mechelen — 🅰️🅰️

🇧🇪 • vs Westerlo — ⚽️

🇧🇪 • vs Anderlecht— 🅰️

🇧🇪 • vs Charleroi — ⚽️ pic.twitter.com/ohEFXbLz8i — 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙖𝙨𝙞𝙡𝙤𝙥𝙞𝙩𝙖 👑 (@KingVasilopita) April 22, 2026

Για να πάμε στα Play Offs. Στην πρεμιέρα κόντρα στην Άντερλαχτ (06/04, 4-2) είχε μία «μαγική» εμφάνιση με δύο ασίστ και ένα γκολ.

Απέναντι στην Σεντ Τρούιτεντ (11/04, 1-2) μπόρεσε να σκοράρει, ενώ κόντρα στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (19/04, 2-1) «έφταιξε» το μοναδικό τέρμα της ομάδας του, πριν φτάσουμ στα όσα έκανε με τη Μέχελεν (22/04, 6-1).

Ποιος είναι ο τελικός απολογισμός από την 1η Μαρτίου; Συνολικά πέντε τέρματα και έξι ασίστ σε οκτώ ματς, έχοντας συμμετοχή σε γκολ σε όλα τα παιχνίδια της ομάδαε του! Όχι και άσχημα…