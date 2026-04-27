Η Κόμο ονειρεύεται και ο Τάσος Δουβίκας την οδηγεί. Στο κατώπι ποιου Έλληνα σκόρερ βρίσκεται, με το 1/3 όμως των συμμετοχών;

Λαμπρός Τάσος Δουβίκας έχει πάρει την Κόμο του Φάμπρεγας από το χέρι και την οδηγεί στην καλύτερη παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία. Ο Έλληνας σέντερ φορ χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να βάλει την ομάδα του – με δυνατή κεφαλιά – μπροστά στο σκορ στη Γένοβα, φτάνοντας έτσι τα 12 γκολ στην fτρέχουσα έκδοση της Serie A.

Ο πρώην επιθετικός του Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης που διακρίνεται στο εξωτερικό και τη γειτονική Ιταλία, όντας μάλιστα ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ της φετινής Serie A. Εκεί όπου ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ της πρωταθλήτριας Ίντερ, σέρνει τον… χορό με 16 τέρματα.

Η εντυπωσιακή Κόμο που έχασε λίγο έδαφος στη μάχη για το Champions League με τις δύο ήττες που προηγήθηκαν του αγώνα με τη Τζένοα, αναθάρρησε και κοιτάζει ξανά με αισιοδοξία την ευρωπαϊκή της έξοδο, τέσσερις στροφές πριν το φινάλε.

Η 34η αγωνιστική της μεγάλης κατηγορίας της γειτονικής χώρας, θα βρει την παρέα του Δουβίκα στην 5η θέση και τους 61 βαθμούς ισόβαθμη με τη Ρόμα και στο κατώπι της 4ης Γιουβέντους, με την οποία υπάρχει απόσταση 4 βαθμών. Μονάχα η Αταλάντα των 54 βαθμών με ματς λιγότερο, μπορεί να αμαφισβητήσει την εκτός συνόρων παρουσία της την επόμενη σεζόν.

Ο Τάσος Δουβίκς των 12 γκολ μαζί με Παζ και Τουράμ, έφτασε τα 14 συνολικά στην Serie A συμπεριλαμβανομένων εκείνων της περσινής σεζόν και έπιασε στη 2η θέση των Ελλήνων σκόρερ της πρώτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου, τον Παναγιώτη Κονέ.

Με τη φόρα που έχει πάρει, βάζει πλώρη για την απόλυτη κορυφή όπου βρίσκεται ο Ζήσης Βρύζας των 107 ματς στην Serie A. Ο χρυσός σκόρερ της «γαλανόλευκης» με τη Ρωσία στο Euro του 2004, είχε στείλει 25 φορές την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα σε τέσσερις σεζόν με την Περούτζια. Με καλύτερη συγκομιδή τα εννιά γκολ στην αναγνωριστική του σεζόν (2000-01), ως ρούκι στον κόσμο του ιταλικού ποδοσφαίρου.