Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει ξεκινήσει πολύ ζεστά τη νέα σεζόν με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ξεκίνησε βασικός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με τα «λιοντάρια», επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Ole.gr, σχετικά με την εμπιστοσύνη που έχουν στις δυνατότητες του Έλληνα επιθετικού, τόσο οι άνθρωποι της πορτογαλικής ομάδας, όσο και ο Ρουί Μπόρζες.

Ο Φώτης Ιωαννίδης περιμένει την ευκαιρία του: Ποια είναι η στάση της Σπόρτινγκ; Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει την στήριξη των ανθρώπων της Σπόρτινγκ και κυρίως του προπονητή του, Ρουί Μπόρζες. Το Ole.gr αναλύει τα δεδομένα.

Στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης με την Γκιμαράες, για τη 2η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ο Ιωαννίδης τα έκανε όλα. Μοίρασε δύο τέρματα, πέτυχε ένα γκολ και ήταν ο απόλυτος MVP στη νίκη της ομάδας του με 3-2 (14/08).

22' GOOOOOOOOLOOOOOOO! FOTIS IOANNIDIS! A aumentar a vantagem Leonina após assistência de Geny Catamo 👏



2-0 // #SCPVSC pic.twitter.com/STLBAHE4Eq — Sporting CP (@SportingCP) August 14, 2026

Όπως είναι λογικό, η εμφάνιση του 26χρονου επιθετικού «μαγνήτισε» τα βλέμματα των ΜΜΕ της ιβηρικής χώρας. Μάλιστα, η «A Bola», αφού τον ανέδειξε ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης, τόνισε πως όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο ήταν «για να του βγάζεις το καπέλο».

Συνολικά, ο Ιωαννίδης αγωνίστηκε για 75 λεπτά, έχοντας 20 επαφές με την μπάλα. Πέρα από το γκολ και τις δύο ασίστ, είχε 8/11 ακριβείς πάσες, κέρδισε 3 από τις 8 μονομαχίες που έδωσε σε έδαφος και αέρα και κέρδισε ένα φάουλ.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο διεθνής επιθετικός ανέφερε σχετικά με τους παίκτες που διαθέσει η Σπόρτινγκ στην «αιχμή του δόρατος»: «Είμαστε τρεις παίκτες στην επίθεση και όλοι προπονούμαστε σκληρά. Ο Σουάρεζ είχε μια εξαιρετική σεζόν πέρυσι. Φέτος μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι βασικός και τα γκολ έρχονται. Θα ακολουθήσουν κι άλλα παιχνίδια και ίσως παίξουμε ακόμη και μαζί. Ο Ραφαέλ είναι ένας νεαρός παίκτης που εξελίσσεται πολύ καλά, έχει εντυπωσιάσει και πιστεύω ότι στο μέλλον θα γίνει σημαντικός παίκτης για την ομάδα».

Το γκολ που πέτυχε ο Ιωαννίδης: