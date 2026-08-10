Ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε φουριόζος την πορεία του στην Άρσεναλ, όμως στην πραγματικότητα συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε!

Το φιλικό παιχνίδι της Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ (09/08, 2-3) είχε ελληνική «σφραγίδα», αφού τόσο ο Χρήστος Τζόλης, όσο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έλαμψαν.

Αρχικά, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός των Βεστφαλών πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Από την άλλη πλευρά, ο Έλληνας εξτρέμ των «κανονιέρηδων» είχε συμμετοχή και στα δύο τέρματα της ομάδας του. Πρώτα «έφτιαξε» το γκολ του Νουανέρι και έπειτα, κέρδισε πέναλτι, για να ευστοχήσει από τη λευκή βούλα ο Γιόκερες.

Γενικότερα, ο Χρήστος Τζόλης δείχνει να έχει μπει «καυτός» στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός πως ο Μικέλ Αρτέτα αποθεώνει σε κάθε ευκαιρία τον καινούργιο ποδοσφαιριστή του.

«Ο Τζόλης δείχνει σε φόρμα και με αυτοπεποίθηση. Έδωσε την ασίστ και κέρδισε το πέναλτι, ενώ παράλληλα είχε ακόμα δύο ή τρεις καλές στιγμές. Η δουλειά που ρίχνει είναι απίστευτη. Μόνο καλά λόγια έχω να πω», είπε χαρακτηριστικά ο Βάσκος, μετά το φιλικό των πρωταθλητών Αγγλίας με την Ντόρτμουντ.

💬 "Christos' work rate is unbelievable so far – very good things."



Arteta speaks on Tzolis, Emirates Cup and Guimaraes 👇 — Arsenal (@Arsenal) August 9, 2026

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ απλώς συνεχίζει ό,τι έκανε, ήδη από την περασμένη σεζόν.

Μέχρι στιγμής, στην προετοιμασία της Άρσεναλ, ο Τζόλης έχει κάνει το 3/3. Έχει συμμετοχή σε γκολ της ομάδας του τόσο κόντρα στη Τζιρόνα, όσο και απέναντι σε Μπέτις και Ντόρτμουντ. Παράλληλα, σκόραρε και στο μοναδικό φιλικό που πρόλαβε να αγωνιστεί με την Κλαμπ Μπριζ, κόντρα στη Φέγενορντ.

Το «τρελό» σερί, όμως, δεν είναι αποκλειστικά αυτά τα τέσσερα διαδοχικά φιλικά ματς. Προσμετρώντας όσα έκανε και στο φινάλε της περσινής περιόδου, όπου ήταν καταλυτικός για την Κλαμπ Μπριζ, ο Τζόλης έχει φτάσει πια τα 18 συνεχόμενα παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο, όπου μετρά γκολ ή ασίστ.

Δεν πρόκειται για ένα απλό επίτευγμα και πλέον, το μόνο ερώτημα είναι πού θα σταματήσει το κοντέρ!