Παυλίδης, Ιωαννίδης και Κούτσιας βρήκαν δίχτυα στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος, όμως κανείς δεν χαμογέλασε…

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πήρε την «σκυτάλη» και ολοκλήρωσε ένα απίθανο ελληνικό «χατ-τρικ», στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Μάρκο Σίλβα, απέναντι στην Ακαντέμικο Βισέου, όμως παρά το γεγονός ότι πήρε το προβάδισμα δύο φορές, δεν μπόρεσε να κρατήσει τη νίκη, με αποτέλεσμα να μείνει στο ισόπαλο 2-2 (09/08).

Κάπως έτσι, ο Παυλίδης ακολούθησε… πιστά, ό,τι ακριβώς συνέβη και στους έτερους Έλληνες που σκόραραν στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε το πρώτο γκολ της σεζόν για τη Φαμαλικάο, η οποία όμως δέχθηκε την ισοφάριση έπειτα από την Εστορίλ, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται εν τέλει από έναν βαθμό (07/08, 1-1).

𝗔 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮 𝗷𝗮́ 𝗳𝗶𝗰𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗮 😍



✍️ O primeiro golo do campeonato teve a assinatura de 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗶𝗼𝘀 𝗞𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗮𝘀



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⚪️🔵 #Identidadequenosmove #amordeperdicao #LigaPortugal #GDEPFCF #DiadoVilaNova pic.twitter.com/izfNcLuliY — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) August 8, 2026

Έπειτα, είχε έρθει η σειρά του Φώτη Ιωαννίδη. Ο 26χρονος φορ σημείωσε το δεύτερο γκολ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στην Εστρέλα ντε Αμαδόρα, δίνοντας στην ομάδα του διαφορά δύο τερμάτων. Ωστόσο, τα «λιοντάρια» δεν κράτησαν τους τρεις βαθμούς, αφού δέχθηκαν δύο γκολ ως το φινάλε, μένοντας στην ισοπαλία (08/08 2-2).

Πάντως, ακόμα κι αν όλοι έμειναν στην ισοπαλία, οι τρεις Έλληνες επιθετικοί έδειξαν πως μπήκαν… φουριόζοι στη νέα σεζόν.