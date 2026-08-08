Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει την στήριξη των ανθρώπων της Σπόρτινγκ και κυρίως του προπονητή του, Ρουί Μπόρζες. Το Ole.gr αναλύει τα δεδομένα.

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να επανέλθει στις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η περασμένη περίοδος ταλαιπώρησε αρκετά τον διεθνή Έλληνα επιθετικό. Οι τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να πιάσει ποτέ ρυθμό, ενώ έμεινε στα «πιτς» από τις 21 Φεβρουαρίου και έπειτα. Πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις 20 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 4 γκολ και 2 ασίστ.

Πάντως, το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως «πατά» ήδη πολύ καλύτερα. Έχει δουλέψει «σκληρά» και πλέον, περιμένει να του δοθεί η ευκαιρία του.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται τις τελευταίες ημέρες από την Πορτογαλία, αυτό ίσως γίνει άμεσα. Ο Λουίς Σουάρες φαίνεται πως είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με τον προπονητή των «λιονταριών», Ρουί Μπόρζες, γεγονός που ίσως δώσει φανέλα βασικού στον Έλληνα στράικερ, στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος, κόντρα στην Εστρέλα Ντε Αμαδόρα (08/08, 22:30).

Ο Μάρκο Σίλβα «απάντησε» στις φήμες για τον Παυλίδη που έχει πάρει «φωτιά»! Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι on fire και πολλές «σειρήνες» ηχούν, γι’ αυτό και ο Μάρκο Σίλβα «απάντησε» για όσα έχουν «ακουστεί».

Η στάση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη

Από εκεί και πέρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια είναι η γενικότερη στάση των ανθρώπων της πορτογαλικής ομάδας, όσον αφορά την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη.

Όπως μεταφέρεται από έγκυρες πορτογαλικές πηγές, η Σπόρτινγκ στηρίζει και πιστεύει στον Έλληνα στράικερ. Οι άνθρωποι των «λιονταριών» θεωρούν ότι φέτος θα καταφέρει να προσαρμοστεί, μετά από μία δύσκολη χρονιά για εκείνον, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε με τους τραυματισμούς.

Άλλωστε, ο Ιωαννίδης ήταν μία σημαντική επένδυση για τη Σπόρτινγκ, το καλοκαίρι του 2025. Υπενθυμίζουμε πως για το deal με τον Παναθηναϊκό δόθηκαν 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν συμπεριληφθεί και ορισμένα μπόνους, που φτάνουν στα 3 εκατομμύρια.

Παράλληλα, ο 26χρονος διεθνής χαίρει απόλυτης εμπιστοσύνης από τον Ρουί Μπόρζες. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, στη «μάχη» που θα δώσει για μία θέση στην ενδεκάδα.

Γενικότερα, στη Σπόρτινγκ υπάρχει η πεποίθηση πως ο Ιωαννίδης αποτελεί τον ιδανικό επιθετικό για να πλαισιώνει τον Λουίς Σουάρες, ώστε να συνθέτουν ένα πολύ δυνατό δίδυμο στην επίθεση.

Επομένως, περιμένει απλώς την ευκαιρία του για να δείξει όσα μπορεί να καταφέρει, όντας υγιής, στον αγωνιστικό χώρο.