Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αλλάζει ομάδα και μετακομίζει στην Τουρκία. Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή του;

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αφήνοντας τη Σκωτία για να μετακομίσει στην Τουρκία.

Ο 26χρονος εξτρέμ, που πρόσφατα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας, αγωνιζόμενος ως αλλαγή στο φιλικό απέναντι στην Ιταλία στο Ηράκλειο, θα αποτελέσει παρελθόν από την Χαρτς.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η σκωτσέζικη ομάδα έχει συμφωνήσει για την παραχώρησή του στην Τσορούμ, με τον σύλλογο να βάζει στα ταμεία του περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

ÖZEL | Çorum FK, Hearts forması giyen Alexandros Kyziridis'in transferi için oyuncunun kulübüyle 2.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 9, 2026

Ο Κυζιρίδης δεσμευόταν με τη Χαρτς μέχρι το 2028. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, βοηθώντας την ομάδα του να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο, τον οποίο έχασε στην τελευταία αγωνιστική.

Συνολικά, κατέγραψε 45 συμμετοχές, σημείωσε 6 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, έχοντας κομβική παρουσία στην πορεία της Χαρτς.

Ο Έλληνας εξτρέμ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Βέροια, Βόλο και Παναιτωλικό, πριν δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό. Εκεί φόρεσε τη φανέλα της Μιούρα στη Σλοβενία, της Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία, καθώς και των Μιχαλόβτσε και Μοράβτσε στη Σλοβακία.

Η μετακίνησή του στη Σκωτία αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα του, καθώς μέσα από τις εμφανίσεις του με τη Χαρτς κατάφερε να ξεχωρίσει και πλέον κάνει το επόμενο βήμα, συνεχίζοντας την καριέρα του στην Τουρκία.