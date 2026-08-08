Το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία έκανε «σέντρα» πριν από λίγες ώρες και το πρώτο γκολ «έγραφε» Ελλάδα!

Όλα τα πρωταθλήματα σιγά-σιγά αρχίζουν να βγαίνουν από τη… σκόνη, μιας και η νέα σεζόν έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της.

Ένα από αυτά είναι και της Πορτογαλίας, με τη Liga Portugal να κάνει την πρώτη «σέντρα» στις 7 Αυγούστου, με την αναμέτρηση της Εστορίλ απέναντι στη Φαμαλικάο (1-1).

Um golo para cada lado no regresso da #LigaPortugalBetclic ⚡️



Estoril Praia e FC Famalicão dividiram as despesas do jogo 🤝 e somam um ponto cada na estreia de 2026/27 👊#EPF #FCF pic.twitter.com/PhSqdNGtbY — Liga Portugal (@ligaportugal) August 7, 2026

Το τελικό σκορ άφησε τις δύο ομάδες στην ισοπαλία, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 72ο λεπτό.

Ωστόσο, το πρώτο τέρμα είχε έντονο «ελληνικό» χρώμα, αφού πέραν του σκόρερ, δύο άνθρωποι που έχουν περάσει από τα μέρη μας έβαλαν την… υπογραφή τους!

Το πρώτο γκολ της Πορτογαλίας «μύριζε» Ελλάδα

Ο Γιώργος Κούτσιας αποφάσισε αυτό το καλοκαίρι να αποχωρήσει από τη Λουγκάνο, με προορισμό την Πορτογαλία.

Η Φαμαλικάο τού «άνοιξε» την πόρτα και έδωσε την ευκαιρία, για μία νέα «περιπέτεια».

Από την πρώτη κιόλας «στροφή» του πρωταθλήματος φώναξε «παρών», μιας και σκόραρε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης.

Aí está o primeiro golo da Liga Portugal Betclic 26/27 🤩



Koutsias finalizou uma boa jogada dos famalicenses para inaugurar as contas do campeonato! #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #GDEstorilPraia #FCFamalicão #betanolp pic.twitter.com/pRS4O3aW0f — sport tv (@sporttvportugal) August 7, 2026

Όμως, είχε και τη «βοήθεια», ακόμα δύο παλιών μας γνώριμων. Αρχικά, προπονητής της ομάδας του είναι ο Κάρλος Καρβαλιάλ, που το 2023-24 είχε ένα μικρό πέρασμα από τον Ολυμπιακό.

Τον ίδιο «δρόμο» είχε ακολουθήσει παλαιότερα και ο «σερβιτόρος» του Γιώργου Κούτσια.

Ποιος ήταν αυτός; Ο Ζιλ Ντίας! Ένας ποδοσφαιριστής, που ήρθε στα μέρη μας, για ένα πολύ μικρό διάστημα.

Koutsias marca o primeiro golo da @ligaportugal 26-27. pic.twitter.com/qtB9m7BfI8 — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 7, 2026

Τη σεζόν 2018-19 είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς είχε γίνει «ερυθρόλευκος», με έναν εξάμηνο δανεισμό.

Τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, με τρεις διαφορετικές «δουλειές» που έφεραν και το πρώτο γκολ της σεζόν στη Liga Portugal.

Το κοινό τους «στοιχείο»; Όλοι έχουν «σύνδεση» με την Ελλάδα, από έστω και ένα μικρό πέρασμα!