Ο Νόα Άλεν έκανε «μυθικά» πράγματα απέναντι στη Σαν Λούις (06/08, 4-2) και σε 33’ «ξεπέρασε» επίδοση που δεν είχε ποτέ σε μία σεζόν!

Η Ίντερ Μαϊάμι είδε τον δικό της Έλληνα να «λάμπει»! Ο Νόα Άλεν πραγματοποίησε -ίσως- την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, σε ένα ματς που δύσκολα θα ξεχάσει.

Η «παρέα» του Λιονέλ Μέσι αντιμετώπισε τη Σαν Λούις (06/08, 4-2), για την 1η αγωνιστική των ομίλων στο League Cup.

Το τελικό αποτέλεσμα είχε… φαρδιά-πλατιά την «υπογραφή» του 21χρονου ποδοσφαιριστή που έκανε τα πάντα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

🤯🎯 𝗡𝗢𝗔𝗛 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡 (𝟮𝟮) WITH A FIRST-HALF HAT-TRICK OF ASSISTS. pic.twitter.com/vRl2UlRV24 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 6, 2026

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς τα «πεπραγμένα» του ήταν αρκετά, ώστε να «ξεπεράσει» επίδοση ολόκληρης σεζόν, μέσα σε ελάχιστα λεπτά!

Μπορεί όλη η «προσοχή» να έπεσε -για ακόμα μία φορά στον Λιονέλ Μέσι- όμως ο Νόα Άλεν «στάθηκε» και με το παραπάνω δίπλα του.

Έπαιξε συνολικά 83 λεπτά, πριν αποχωρήσει ως αλλαγή, και πρόλαβε να «μαγέψει» τους πάντες.

Homegrown Noah Allen reflects on a big win and his three assists 💫👏 pic.twitter.com/36jhiEbTtQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

Είχε συνολικά 46 επαφές με την μπάλα, ενώ μέτρησε 86% ευστοχία στις πάσες του (31/36), δημιουργώντας δύο μεγάλες ευκαιρίες.

Παράλληλα, τρεις από τις μεταβιβάσεις του «μεταφράστηκαν» ως: πάσες-κλειδιά.

Από την εμφάνισή του αυτό που κρατάει κανείς είναι όσα έκανε στο δημιουργικό κομμάτι, καθώς «σέρβιρε» τρία γκολ, με τα δύο εξ αυτών να είναι στον Λιονέλ Μέσι!

🎯🏆 Leagues Cup 2026 Most Assists (After Round 1)



🥇 Noah Allen (Inter Miami CF) 🇺🇸 — 3 Assists 🎯🎯🎯



🥈 Taha Habroune (Columbus Crew) 🇺🇸 — 2 Assists 🎯🎯



🥉 Lionel Messi (Inter Miami CF) 🇦🇷 — 1 Assist 🎯



4️⃣ David Schnegg (Charlotte FC) 🇦🇹 — 1 Assist 🎯



5️⃣ Tyrese Spicer ( pic.twitter.com/or3ntOeAHh — The Football (@THEFOOTBALL_0FI) August 6, 2026

Τρεις ασίστ σε ένα ματς είναι από μόνο του μεγάλο κατόρθωμα. Πόσω μάλλον, όταν ο Νόα Άλεν δεν είχε «δει» αυτόν τον αριθμό ποτέ σε μία ολόκληρη σεζόν!

Κι όμως, αφού από όταν ξεκίνησε η επαγγελματική καριέρα του Έλληνοαμερικανού μπακ το μέγιστο των ασίστ του ήταν οι δύο.

🇺🇸💥 𝗡𝗢𝗔𝗛 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡 (𝟮𝟮) against Atletico de San Luis:



• 83 Minutes

• 3 ASSISTS

• 3 Chances Created

• 2 Big Chances Created

• 2 Passes Into Final Third

• 100% Accurate Long Balls

• 100% Aerial Duels Won

• 3 Ball Recoveries



𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 𝗧𝗜𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗢𝗡… pic.twitter.com/qjRb8x2kbE — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 6, 2026

Αυτό έχει συμβεί σε δύο σεζόν, καθώς τα είχε καταφέρει το 2023, αλλά και το 2025, σε ματς που αφορούν αποκλειστικά την παρουσία του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Παρ’ όλα αυτά, από το 11ο λεπτό, μέχρι και το 44ο, απέναντι στη Σαν Λούις (06/08, 4-2) μπόρεσε να κάνει ρεκόρ καριέρας, μέσα σε ούτε ΕΝΑ ημίχρονο!