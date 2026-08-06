Η Ίντερ Μαϊάμι είδε τον δικό της Έλληνα να «λάμπει»! Ο Νόα Άλεν πραγματοποίησε -ίσως- την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, σε ένα ματς που δύσκολα θα ξεχάσει.
Η «παρέα» του Λιονέλ Μέσι αντιμετώπισε τη Σαν Λούις (06/08, 4-2), για την 1η αγωνιστική των ομίλων στο League Cup.
Το τελικό αποτέλεσμα είχε… φαρδιά-πλατιά την «υπογραφή» του 21χρονου ποδοσφαιριστή που έκανε τα πάντα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Κι όχι μόνο αυτό, καθώς τα «πεπραγμένα» του ήταν αρκετά, ώστε να «ξεπεράσει» επίδοση ολόκληρης σεζόν, μέσα σε ελάχιστα λεπτά!
Μπορεί όλη η «προσοχή» να έπεσε -για ακόμα μία φορά στον Λιονέλ Μέσι- όμως ο Νόα Άλεν «στάθηκε» και με το παραπάνω δίπλα του.
Έπαιξε συνολικά 83 λεπτά, πριν αποχωρήσει ως αλλαγή, και πρόλαβε να «μαγέψει» τους πάντες.
Είχε συνολικά 46 επαφές με την μπάλα, ενώ μέτρησε 86% ευστοχία στις πάσες του (31/36), δημιουργώντας δύο μεγάλες ευκαιρίες.
Παράλληλα, τρεις από τις μεταβιβάσεις του «μεταφράστηκαν» ως: πάσες-κλειδιά.
Από την εμφάνισή του αυτό που κρατάει κανείς είναι όσα έκανε στο δημιουργικό κομμάτι, καθώς «σέρβιρε» τρία γκολ, με τα δύο εξ αυτών να είναι στον Λιονέλ Μέσι!
Τρεις ασίστ σε ένα ματς είναι από μόνο του μεγάλο κατόρθωμα. Πόσω μάλλον, όταν ο Νόα Άλεν δεν είχε «δει» αυτόν τον αριθμό ποτέ σε μία ολόκληρη σεζόν!
Κι όμως, αφού από όταν ξεκίνησε η επαγγελματική καριέρα του Έλληνοαμερικανού μπακ το μέγιστο των ασίστ του ήταν οι δύο.
Αυτό έχει συμβεί σε δύο σεζόν, καθώς τα είχε καταφέρει το 2023, αλλά και το 2025, σε ματς που αφορούν αποκλειστικά την παρουσία του στην Ίντερ Μαϊάμι.
Παρ’ όλα αυτά, από το 11ο λεπτό, μέχρι και το 44ο, απέναντι στη Σαν Λούις (06/08, 4-2) μπόρεσε να κάνει ρεκόρ καριέρας, μέσα σε ούτε ΕΝΑ ημίχρονο!