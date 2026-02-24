Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται αρκετά ψηλά στη λίστα για το βραβείο του Χρυσού Παπουτσιού.

Μέχρι στιγμής, μόνο στο πλαίσιο του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ο διεθνής επιθετικός μετρά 20 γκολ στις 23 συμμετοχές που έχει καταγράψει.

Αυτό που σημαίνει πως έχει συγκεντρώσει έως τώρα 30 βαθμούς, αφού κάθε τέρμα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ισοδυναμεί με 1,5 βαθμό, στην «κούρσα» για το Χρυσό Παπούτσι. Εκεί, ο Παυλίδης βρίσκεται στην 6η θέση.

Πρώτος και με διαφορά, όμως, είναι ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος στράικερ έχει συγκεντρώσει 56 βαθμούς, καθώς έχει βρει δίχτυα σε 28 περιπτώσεις στην Bundesliga. Αξίζει να επισημανθεί πως στη Γερμανία, κάθε γκολ ισοδυναμεί με 2 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη θέση είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ, με 23 γκολ και 46 πόντους, ενώ τρίτος είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, με 22 γκολ και 44 πόντους.

Την πρώτη 5άδα συμπληρώνουν οι Ιγκόρ Τιάγκο και Βεντάτ Μουρίκι, με 17 (34 βαθμοί) και 16 γκολ (32 βαθμοί), αντίστοιχα.