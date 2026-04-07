Όλα ανοιχτά φαίνεται πως παραμένουν, αναφορικά με το μέλλον του Γιώργου Δώνη στην Αλ Καλίτζ.

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στη Σαουδική Αραβία γύρω από το μέλλον του Γιώργου Δώνη στην Αλ Καλίτζ, με τα τοπικά δημοσιεύματα να προμηνύουν σημαντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με την «arriyadiyah», αβέβαιη παραμένει η παραμονή του Γιώργου Δώνη στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συνεργασίας τους έχουν οδηγηθεί σε τέλμα.

Παρά το γεγονός ότι ο έμπειρος προπονητής ζήτησε αύξηση αποδοχών, η διοίκηση της ομάδας τού ζήτησε να μετριάσει τις οικονομικές του απαιτήσεις, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να έχουν «παγώσει» οριστικά προς το παρόν.

Ο Δώνης, που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από τον Ιούλιο του 2024 και την έχει οδηγήσει στη 10η θέση του πρωταθλήματος τη φετινή σεζόν, μετρά συνολικά 20 νίκες, 13 ισοπαλίες και 30 ήττες σε 63 αναμετρήσεις, όμως όλα δείχνουν πως τα πάντα παραμένουν ανοιχτά για το μέλλον του.