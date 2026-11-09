Βαγγέλη Παυλίδη, τι σεζόν κάνεις; Έχει «τινάξει» τα αντίπαλα δίχτυα και είναι στην κορυφή της Ευρώπης, μαζί με τον Ραφίνια, πάνω από Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ!

Όταν η Μπενφίκα έχει ανάγκη ξέρει πού να «φωνάξει». Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μία ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ σεζόν και ξανά «έσωσε» την ομάδα του, όταν ήθελε βοήθεια.

Απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα (08/11, 2-3) οι «Αετοί της Λισαβόνας» πήγαιναν για «γκέλα».

Παρ’ όλα αυτά, o Έλληνας επιθετικός φώναξε «παρών» στις καθυστερήσεις και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του!

Ένα γκολ που εκτός από ψυχολογία τον έφερε ξανά και σε μία ξεχωριστή κορυφή στην Ευρώπη.

Παυλίδης, μαζί με Ραφίνια, πάνω από Γιαμάλ και Χάαλαντ

Πλέον, ο Βαγγέλης Παυλίδης μετράει 19 τέρματα με την Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις, σε ισάριθμες αναμετρήσεις!

Μία επίδοση που από μόνη της είναι ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ. Ωστόσο, ο «θόρυβός» του έχει ακουστεί σε όλη την Ευρώπη.

Κι όμως, αφού είναι ο πρώτος σκόρερ σε όλη τη «Γηραιά Ήπειρο» (πρώτες κατηγορίες), μαζί με τον Ντίον Μπέιλο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τον Ραφίνια της Μπαρτσελόνα.

Όλοι τους έχουν πετύχει 19 τέρματα και αυτή τη στιγμή «οδηγούν» την κούρσα! Τι σημαίνει αυτό;

Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη αφήνει πίσω του παίκτες που «κοστίζουν» πολλά εκατομμύρια! Μερικοί εξ αυτών;

Οι Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά και Χάρι Κέιν. Μπορεί όλοι τους να έχουν «ματώσει» αρκετά τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά σαν τον επιθετικό της Μπενφίκα δεν υπάρχει καλύτερος, μονάχα «ισάξιοί» του!

Και ποιος ξέρει αν σύντομα θα είναι και μόνος του στην κορυφή. Έτσι και αλλιώς, με τη σεζόν που διανύει δεν είναι καθόλου απίθανο…

Vangelis Pavlidis cette saison avec Benfica : C'EST MONSTRUEUX ! 🥵🦅



⚽️ vs Estrela Amadora

⚽️ vs Alverca

⚽️ vs Santa Clara

⚽️ vs Omonia

⚽️ vs Celtic

🎯 vs Vitoria SC

❌ vs FC Porto

⚽️⚽️ vs Gil Vicente

⚽️ vs Moreirense

🎯 vs Maritimo

⚽️ vs Estoril

❌ vs Aarhus

⚽️ vs Aarhus… https://t.co/lzNYjUxOuL pic.twitter.com/IemEZeXPUv — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 8, 2026

Δείτε ΕΔΩ τους πρώτους σκόρερ σε όλη την Ευρώπη.