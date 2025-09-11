Τι έβαλε ο Μπάμπης Κωστούλας; Υπέροχο γκολ στην προπόνηση της Μπράιτον και… special αφιέρωμα από τους «γλάρους».

Δίχως να κοιτάζει την εστία, ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, στην προπόνηση της Μπράιτον! Τόσο υπέροχο, ώστε να ενθουσιάσει τόσο τους συμπαίκτες του και το προπονητικό τιμ, όσο και τα social media της ομάδας!

Ο 18χρονος επιθετικός μετακινήθηκε από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον το καλοκαίρι του 2025, αποτελώντας την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.

Προς το παρόν, δεν έχει αγωνιστεί στην Premier League με τους «γλάρους», αλλά βήμα-βήμα, μέσα από τις προπονήσεις, «χτίζει» την παρουσία του στην Μπράιτον.

Σε αυτήν την κατεύθυνση έδειξε πως βρίσκεται και μετά το γκολ που πέτυχε στην προπόνηση της Μπράιτον.

Απλώς δείτε στο παρακάτω βίντεο, πώς ο Μπάμπης Κωστούλας, δίχως να βλέπει την εστία, καταφέρνει να την στείλει στα δίχτυα, αφήνοντας… άγαλμα τον γκολκίπερ.

Δείτε το γκολ στο 0:08 του βίντεο: