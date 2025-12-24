Ο Παναθηναϊκός προσέφερε 7.000.000 ευρώ στη Λάτσιο, αλλά ο Χρήστος Μανδάς κοστολογείται υψηλότερα από τους Ιταλούς.

Ο Χρήστος Μανδάς βρίσκεται στο επίκεντρο των ιταλικών ρεπορτάζ, καθώς όλα δείχνουν πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Λάτσιο, εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του, και την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία το πρωί της Τετάρτης (24/12), η Γιουβέντους ετοιμάζεται να κινηθεί δυναμικά στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, έχοντας ως στόχο την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναζητά έναν έτοιμο γκολκίπερ που θα πλαισιώσει τον Ντι Γκρεγκόριο και θεωρεί πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ταιριάζει απόλυτα στο πλάνο του.

Παρόλα αυτά, όπως αποκαλύπτει η «Corriere dello Sport», παρά το έντονο ενδιαφέρον της «Γηραιάς Κυρίας», ο Παναθηναϊκός δεν προτίθεται να μείνει αμέτοχος και σκοπεύει να δώσει τη δική του μάχη για την απόκτησή του.

Μάλιστα, οι Ιταλοί κάνουν λόγο για πρόταση των «πρασίνων» ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Λάτσιο, με στόχο να την πείσουν να παραχωρήσει τον Μανδά.

Ωστόσο, η απάντηση των «λατσιάλι» φέρεται να ήταν αρνητική, καθώς κοστολογούν τον Έλληνα τερματοφύλακα σε ποσό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ.