Ο Χρήστος Μανδάς συνάντησε το είδωλό του, Τζίτζι Μπουφόν, που επισκέφθηκε την προπόνηση της Λάτσιο. Τι έγραψε στα social media.

Ο Χρήστος Μανδάς συνάντησε έναν από τους τερματοφύλακες, που σίγουρα, όπως κάθε παιδί που ξεκινά να αγωνίζεται σε αυτήν την θέση, τον είχε είδωλο: τον Τζίτζι Μπουφόν!

Ο θρυλικός γκολκίπερ των Πάρμα, Γιουβέντους, Παρί Σεν Ζερμέν και φυσικά, της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, εργάζεται ως συντονιστής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματα της «σκουάντρα ατζούρα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τζίτζι Μπουφόν επισκέφθηκε την προπόνηση της Λάτσιο, στην οποία βρισκόταν και ο Χρήστος Μανδάς, και προφανώς, ως πρώην τερματοφύλακας, είχε ένα ιδιαίτερο τετ-α-τετ με τους γκολκίπερς, αλλά και το τεχνικό τιμ τους.

Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας μοιράστηκε μερικές από τις στιγμές με τον Τζίτζι Μπουφόν στα social media, γράφοντας παράλληλα:

«Μία από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής μου. Είδωλο Τζιανλουίτζι Μπουφόν!»

Δείτε τις φωτογραφίες που «ανέβασε» ο Χρήστος Μανδάς, πλάι στον Τζίτζι Μπουφόν: