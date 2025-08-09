Ο Χρήστος Μανδάς συνάντησε έναν από τους τερματοφύλακες, που σίγουρα, όπως κάθε παιδί που ξεκινά να αγωνίζεται σε αυτήν την θέση, τον είχε είδωλο: τον Τζίτζι Μπουφόν!
Ο θρυλικός γκολκίπερ των Πάρμα, Γιουβέντους, Παρί Σεν Ζερμέν και φυσικά, της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, εργάζεται ως συντονιστής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματα της «σκουάντρα ατζούρα».
Στο πλαίσιο αυτό, ο Τζίτζι Μπουφόν επισκέφθηκε την προπόνηση της Λάτσιο, στην οποία βρισκόταν και ο Χρήστος Μανδάς, και προφανώς, ως πρώην τερματοφύλακας, είχε ένα ιδιαίτερο τετ-α-τετ με τους γκολκίπερς, αλλά και το τεχνικό τιμ τους.
Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας μοιράστηκε μερικές από τις στιγμές με τον Τζίτζι Μπουφόν στα social media, γράφοντας παράλληλα:
«Μία από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής μου. Είδωλο Τζιανλουίτζι Μπουφόν!»