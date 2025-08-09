Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έτοιμος για μεταγραφή ρεκόρ, όμως η Σλάβια Πράγας ήταν αρνητική…

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τα ταμεία του για τον Χρήστο Ζαφείρη, αλλά βρήκε πάνω στην… Σλάβια Πράγας!

Όπως υποστηρίζουν ΜΜΕ από την Τσεχία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατέθεσε επίσημη πρόταση για τον Έλληνα χαφ, όμως ο σύλλογος της Πράγας ήταν κατηγορηματικά αρνητικός.

Οι Θεσσαλονικείς, όπως αναφέρεται, έφτασαν σε μία αρκετά υψηλότερη προσφορά, συγκριτικά με εκείνη του Ολυμπιακού, που είχε απορριφθεί νωρίτερα το καλοκαίρι. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο.

JEDNÁNÍ: Zdroje https://t.co/owCJ0FHT3A potvrzují, že nabídka na Christose Zafeirise přišla z PAOKu ve výši 9 milionů eur (220 milionů korun).



Ale odpověď Slavie byla rychlá a jednoznačná: Díky, nechceme! Prioritou zůstává úspěch v Lize mistrů a obhajoba titulu 🔴⚪️ 🇬🇷… https://t.co/gRgxJXYBAK pic.twitter.com/xinauvKYdZ — Fotbalové přestupy (@infotbal) August 9, 2025

Είναι χαρακτηριστικό πως ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν έτοιμος να φτάσει σε μία μεταγραφή ρεκόρ, για την ιστορία του συλλόγου.

Αυτό συνέβη, καθώς η πρόταση του φημολογείται πως έφτασε στα 9 εκατομμύρια ευρώ! Αυτή την στιγμή, ακριβότερη αγορά που έχει πραγματοποιήσει είναι εκείνη του Ίνγκασον, τη σεζόν 2018-19, όταν τον είχε κάνει δικό του από τη Ροστόφ, έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, στον Ζαφείρη προσέφερε ένα συμβόλαιο, με απολαβές που θα έφταναν στα 1.6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Υπενθυμίζουμε πως ο διεθνής μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Σλάβια μέχρι το 2028.

Ο Ζαφείρης δεν το κουνά από τη Σλάβια Πράγας και στέλνει… μήνυμα: «Ετοιμαστείτε!» Αν και είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, ο Χρήστος Ζαφείρης θα παραμείνει στη Σλάβια Πράγας, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του, για τα επόμενα τρία χρόνια!

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ομάδας, έχοντας ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του με 103 συμμετοχές, 12 γκολ και 12 ασίστ.