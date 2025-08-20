Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Κλαμπ Μπριζ, όμως οι δύο ασίστ αποτέλεσαν απλώς το… κερασάκι στην τούρτα.

Το «τρελό» πρώτο 20λεπτο στο Ibrox είχε την «υπογραφή» του Έλληνα σταρ της Κλαμπ Μπριζ. Ο Χρήστος Τζόλης, με δύο ασίστ, βοήθησε την ομάδα του να αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων κόντρα στη Ρέιντζερς και στο φινάλε, να πάρει τη νίκη με 1-3 (19/08).

Αρχικά, ο Έλληνας διεθνής έκανε μία μακρινή μπαλιά στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, η οποία έπειτα από σύγχυση στην άμυνα των Σκωτσέζων κατέληξαν στον Φέρμαντ, που δεν λάθεψε και έγραψε το 0-1.

Έπειτα, μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο 23χρονος εκτέλεσε κόρνερ και βρήκε τον Σπίλερς, ο οποίος του χάρισε τη δεύτερη ασίστ του στο ματς και διαμόρφωσε το 0-2.

Παρ’ όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως οι ασίστ που μοίρασε ο Τζόλης είναι απλώς η κορυφή του «παγόβουνου».

Αυτά που δεν «φάνηκαν»

Η αλήθεια είναι πως το «αστέρι» της Κλαμπ Μπριζ συνεισέφερε σχεδόν σε κάθε κομμάτι του γηπέδου. Χαρακτηριστικός είναι ο «χάρτης» με όλες τις κινήσεις που έκανε στο γήπεδο, κόντρα στη Ρέιντζερς, όπως μπορούμε να τον βρούμε με τη βοήθεια του SofaScore.

Credits: SofaScore

Όπως φαίνεται, βοήθησε αρκετά και στον αμυντικό τομέα, γυρίζοντας πίσω όποτε το είχε ανάγκη η ομάδα του.

Μάλιστα, στα αξιοσημείωτα είναι πως είχε δύο εκκαθαρίσεις φάσεων, ένα κλέψιμο, τρία κερδισμένα φάουλ, αλλά και επτά κερδισμένες μονομαχίες, από τις δέκα που έδωσε συνολικά με τους αντιπάλους του, σε έδαφος και αέρα.

Εάν βάλουμε στη λίστα και τις τρεις πάσες-κλειδιά που πέρασε, μαζί με τις δύο ασίστ, γίνεται αντιληπτό πως ο Τζόλης ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των Βέλγων, στον δρόμο για τη League Phase του Champions League.

Το δίχως άλλο, μόνο έκπληξη δεν προκαλεί πια το γεγονός, πως η Κρίσταλ Πάλας έχει μπει σε τόσες σκέψεις για την απόκτησή του, δείχνοντας πρόθυμη να βγάλει από τα ταμεία της πολλά εκατομμύρια ευρώ. Βλέπει πως έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στο ρόστερ της έναν παίκτη που δύναται να συνεισφέρει σε όλους τους τομείς και σίγουρα, αυτό το στοιχείο την πείθει πως, μία ενδεχόμενη επένδυση, αξίζει και με το παραπάνω…