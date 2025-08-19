Χρήστος Τζόλης, ο… Supeman της Κλαμπ Μπριζ! Η εκκωφαντική εκκίνηση στη Σκωτία, είχε την «υπογραφή» του ήρωά της!

Ο Χρήστος Τζόλης είναι… μαγικός! Δίνει συνέχεια στην εντυπωσιακή του αρχή στη φετινή σεζόν και οδηγεί την Κλαμπ Μπριζ στα «αστέρια» του Champions League!

Στο πρώτο ματς για τη φάση των Play Offs της διοργάνωσης, κόντρα στη Ρέιντζερς στη Σκωτία, ο Έλληνας εξτρέμ πρόλαβε να μοιράσει δύο ασίστ, μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών!

Έτσι, έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο τρομερό ξεκίνημα των Βέλγων, που στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης, κατάφεραν να κάνουν το σκορ 0-3 υπέρ τους!

Στο 3ο λεπτό, ο Τζόλης έκανε μια μακρινή μπαλιά, αρκετά μέτρα πίσω από το κέντρο, επιτρέποντας στον Ρομέο Φέρμαντ να εκμεταλλευτεί τη σύγχυση στην άμυνα της Ρέιντζερς και να σκοράρει με ένα όμορφο πλασέ για το 0-1.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 7′, ο Τζόλης έφτασε σε νέα ασίστ, εκτελώντας ένα κόρνερ που αξιοποίησε ο Σπίλερς με δεξί σουτ στην κίνηση, για να ανεβάσει το σκορ στο 0-2.