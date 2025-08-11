Ο Κώστας Τσιμίκας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι δεδομένο πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ φέτος το καλοκαίρι.

Ο Κώστας Τσιμίκας και το μέλλον του στη Λίβερπουλ, για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο. Κάθε ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ωστόσο, του ειδικού των μεταγραφών, έχει άλλη βαρύτητα.

Οι φήμες περί αποχώρησης του Έλληνα αριστερού μπακ από το Άνφιλντ «φούντωσαν» το απόγευμα της Κυριακής (10/08), αφότου έμεινε εκτός αποστολής από το ματς με την Κρίσταλ Πάλας, στο Community Shield.

Ο έγκριτος ρεπόρτερ των Times, Πολ Τζόις, αναφέρθηκε σε όσα ισχύουν για την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον Άγγλο, δεν είναι απίθανο ο Έλληνας μπακ να αποχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ. Μάλιστα, επιβεβαίωσε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν μια από τις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ανάμεσα σε αρκετούς άλλους «μνηστήρες» από την Αγγλία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Μία ημέρα αργότερα, δηλαδή το πρωί της Δευτέρας (11/08), ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο «προχώρησε» το ρεπορτάζ, δηλώνοντας βέβαιος πως ο Κώστας Τσιμίκας θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το φετινό καλοκαίρι.

«Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το φετινό καλοκαίρι και γι’ αυτό έμεινε εκτός αποστολής απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας», ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Ο παίκτης είναι έτοιμος να προχωρήσει και να δοκιμάσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ήδη έχει προσεγγιστεί από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, νωρίτερα μες τη μεταγραφική περίοδο».

🚨 Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason.



Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Ο Κώστας Τσιμίκας συμπλήρωσε πέντε χρόνια στη Λίβερπουλ την Κυριακή (10/08).

Αποκτήθηκε από τους «Reds» το καλοκαίρι του 2020, ως μία προσωπική επιλογή του Γιούργκεν Κλοπ, έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του Champions League.

Δαπανήθηκαν περίπου 13.000.000 ευρώ για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό και σε αυτά τα πέντε χρόνια στη Λίβερπουλ, κατέγραψε 115 συμμετοχές, μοιράζοντας 18 ασίστ.

Έζησε μεγάλες στιγμές, όπως η κατάκτηση του League Cup (2022, 2024), του FA Cup χάρις το δικό του εύστοχο χτύπημα πέναλτι (2022), αλλά με κορυφαία όλων, την Premier League της περασμένης σεζόν (2024/25).