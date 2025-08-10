Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε εκτός αποστολής από το Community Shield και τα σενάρια για πιθανή του αποχώρηση «φούντωσαν»!

Κινητικότητα υπάρχει γύρω από το όνομα του Κώστα Τσιμίκα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Αγγλία.

Η μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ δημιούργησε «υπερφόρτωση» στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ. Πλέον ο Άρνε Σλοτ έχει στη διάθεσή τους τον Ούγγρο μπακ, τον «Greek Scouser», αλλά και τον Άντι Ρόμπερτσον, που «φλέρταρε» με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά αυτό το αντάμωμα δεν προχώρησε.

Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε εκτός αποστολής από το Community Shield και με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο έγκριτος ρεπόρτερ των Times, Πολ Τζόις, αναφέρθηκε σε όσα ισχύουν για την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον Άγγλο, δεν είναι απίθανο ο Έλληνας μπακ να αποχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ. Μάλιστα, επιβεβαίωσε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν μια από τις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ανάμεσα σε αρκετούς άλλους «μνηστήρες» από την Αγγλία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

🚨BREAKING: Kostas Tsimikas has not been seen with the squad today. He seems the likely LB to depart between him and Robertson as a move away is becoming increasingly likely. pic.twitter.com/5O541VhTe6 — Class Liverpool (@ClassLFC) August 10, 2025

Ωστόσο, τόνισε πως οι «Reds» έχουν στο μυαλό τους μόνο τη μεταγραφή και όχι τον δανεισμό!

Να υπενθυμίσουμε, πως ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Την ίδια ώρα, μετράει 115 εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Αυτή τη στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 18 εκατομμύρια ευρώ, βάσει Transfermarkt.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Πολ Τζόις:

«Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε εκτός αποστολή για τη Λίβερπουλ. Η Νότιγχαμ Φόρεστ ρώτησε νωρίτερα κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου για τον αριστερό μπακ και υπήρξε περισσότερο ευρωπαϊκό και εγχώριο ενδιαφέρον. Η Λίβερπουλ θα σκεφτόταν μόνο την απόκτηση μόνιμης συμφωνίας σε αυτό το στάδιο».