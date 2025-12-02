Ο Τάισον παρακολουθεί στενά όσα κάνει ο Στέφανος Τζίμας και είχε για εκείνον ένα ξεχωριστό, ελληνικό μήνυμα!

Ο Στέφανος Τζίμας θα θυμάται για καιρό το παιχνίδι της Μπράιτον απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Έλληνας ταλαντούχος επιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League, σφραγίζοντας τη νίκη για τους «γλάρους», στην 13η αγωνιστική.

H Μπράιτον «χαμογελάει» κάθε 57’, όταν παίζει ο Τζίμας! Κάθε ενέργεια του Στέφανου Τζίμα δίνει «χαμόγελα» στην Μπράιτον, με τον Έλληνα επιθετικό να «γράφει» τρομερά νούμερα, παρά το μικρό χρόνο συμμετοχής.

Έτσι, μετά τα τέρματα που είχε πετύχει στο Carabao Cup, αλλά και την ασίστ που μοίρασε στο αγγλικό πρωτάθλημα κόντρα στη Γουλβς, έφτασε η στιγμή για την πιο σημαντική του «πρωτιά».

Η Μπράιτον έδειξε πως χάρηκε και με το παραπάνω το συγκεκριμένο επίτευγμα. Γι’ αυτό και αποθέωσε το wonderkid που έχει στα «χέρια» της, γράφοντας σε μία ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα social media: «Remember the name, Στέφανος Τζίμας».

Πάντως, τα βλέμματα από την Ελλάδα προς τον Έλληνα επιθετικό και ιδίως, από τον ΠΑΟΚ, δεν έχουν σταματήσει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Τάισον. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του «Δικεφάλου του Βορρά» είδε το γκολ του πρώην συμπαίκτη του και έσπευσε να εκφράσει την αγάπη του!

Ο Στέφανος Τζίμας έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας με αφορμή το γκολ του: «Τέλεια Κυριακή, σημαντικοί τρεις βαθμοί και το πρώτο μου γκολ στην Premier League».

Ο Τάισον, λοιπόν, σχολίασε κάτω από τη συγκεκριμένη δημοσίευση: «Αδερφέ σαγαπώ»!

Δείτε το σχόλιο του Τάισον: