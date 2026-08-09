Τι να πει κανείς για αυτά τα δύο «διαμάντια». Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης «τρέλαναν» κόσμο με τις εμφανίσεις τους στο Άρσεναλ – Μπορούσια Ντόρτμουντ!

Ποιος να το έλεγε πως μία φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπορούσια Ντόρτμουντ θα έχει ελληνικό ενδιαφέρον.

Οι μεταγραφές του Χρήστου Τζόλη και του Κωνσταντίνου Καρέτσα μάς έχουν «αναγκάσει» να προσέχουμε λίγο παραπάνω αυτές τις ομάδες.

Και τι καλύτερο, όταν δύο «διαμάντια» από την Ελλάδα είναι και οι «πρωταγωνιστές» της αναμέτρησης!

Ντεμπούτο απ’ τα λίγα

Ο πρώην παίκτης της Γκενκ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεστφαλών και «τρέλανε» τους πάντες!

Έπαιξε σε όλο το πρώτο ημίχρονο και η εμφάνισή του ήταν εξαιρετική. Είχε συνολικά 26 επαφές με την μπάλα, μετρώντας 10/12 επιτυχημένες μεταβιβάσεις.

Παράλληλα, κέρδισε τέσσερα φάουλ, αλλά και 5/7 (!) μονομαχίες που έδωσε. Το highlight από την αναμέτρηση κόντρα στους «κανονιέρηδες» ήρθε στο 29ο λεπτό.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ βγήκε στην κόντρα, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να έχει την μπάλα στα πόδια του.

🇬🇷 𝗞𝗢𝗡𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧𝗜𝗡𝗢𝗦 𝗞𝗔𝗥𝗘𝗧𝗦𝗔𝗦 (𝟭𝟴) scores against Arsenal!



GOLAZOOOOOOOO! pic.twitter.com/E2I69YpxpH — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 9, 2026

Όταν ήταν λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή άρχισε να «κλείνει» προς τα μέσα και με ένα σουτ-αριστούργημα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Παρ’ όλα αυτά, ο Χρήστος Τζόλης «ζήλεψε» και δεν άφησε την εμφάνιση του συμπατριώτη του χωρίς «απάντηση».

Το ελληνικό στοιχείο στη Ντόρτμουντ του σήμερα, δεν «γράφει» μόνο Καρέτσας Η Ντόρτμουντ φλέρταρε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον απέκτησε όμως δεν είναι ο μόνος Έλληνας του οργανισμού. Κάθε άλλο…

Ο Τζόλης τον… χαβά του

Ο πρώην παίκτης της Κλαμπ Μπριζ ξεκίνησε βασικός και έπαιξε συνολικά 78 λεπτά. Ήταν ιδιαίτερα κινητικός, καθώς πάρα πολλές επιθέσεις της ομάδας του πέρασαν από τα… πόδια του.

Είχε συνολικά 36 επαφές με την μπάλα και ήταν ένα μεγάλος «μπελάς» για τους Βεστφαλούς.

Μέτρησε συνολικά 20/25 επιτυχημένες μεταβιβάσεις, με τέσσερις από αυτών να είναι πάσες-κλειδιά, ενώ παράλληλα δημιούργησε και δύο μεγάλες ευκαιρίες.

Christos Tzolis during pre-season ahead of his first year in an Arsenal shirt.



3 games. 4 goal contributions. pic.twitter.com/xNh2ov2jSL — now.arsenal (@now_arsenaI) August 9, 2026

Αυτά που τον έκαναν να «ξεχωρίσουν» ήταν η ασίστ πάρε-βάλε στον Ίθαν Νουανέρι στο 54ο λεπτό, όταν και με μία υπέροχη ενέργεια «σέρβιρε» στον συμπαίκτη του.

Το δεύτερο γκολ της Άρσεναλ μπορεί να ήρθε από την άσπρη βούλα, αλλά ο Χρήστος Τζόλης είχε βάλει το… λιθαράκι του.

Πώς; Ήταν ο παίκτης που κέρδισε την παράβαση, με τον Βίκτορ Γιόκερες να ευστοχεί!

🇬🇷 Christos Tzolis for Arsenal vs. Dortmund:



1 assist

4 key passes

1 penalty won

2 big chances created



A creative monster.



Emirates Cup.pic.twitter.com/WtgyCtzorW — HF World (@hfworld_) August 9, 2026

Δύο «διαμάντια» made in Greece και φαίνεται πως θα «τρελάνουν» τους πάντες.