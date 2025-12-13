Αρκετά ικανοποιημένος από την εικόνα του Μπάμπη Κωστούλα, έδειξε για μία ακόμα φορά ο προπονητής του στην Μπράιτον.

Ο Μπάμπης Κωστούλας κερδίζει διαρκώς πόντους στο μυαλό του Φάμπιαν Χίρτσελερ και είναι θέμα χρόνου αυτό να μετουσιωθεί στο ροτέισον της ομάδας και το αρχικό σχήμα, όπως φανέρωσε ουσιαστικά και στα λεγόμενά του παραμονή του αγώνα με τη Λίβερπουλ (13/12, 17:00) στο Άνφιλντ.

Οι συνεντεύξεις Τύπου των προπονητών στο Νησί έχουν αξία και συνήθως δίνουν ειδήσεις. Το ελληνικό ενδιαφέρον για την Premier League και ειδικότερα με επίκεντρο το Μπράιτον, έχει μεγαλώσει τους τελευταίους μήνες μιας και δύο «δικά μας» παιδιά, έχουν ανοίξει τα φτερά τους για τον κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Στέφανου Τζίμα πάνω που είχε αρχίσει να κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη του προπονητή του, άνοιξε την κουβέντα για τις εναλλακτικές λύσεις και ο τεχνικός των «γλάρων» ερωτήθηκε σχετικά για τον Μπάμπη Κωστούλα. Αρνούμενος βέβαια πως σχετίζεται η πρόοδος του πρώην επιθετικού του Ολυμπιακού, με την ατυχή συγκυρία που προέκυψε από την πολύμηνη απουσία του έτερου νεαρού Έλληνα διεθνή.

Ο Κωστούλας έφερε «μπελάδες» στη Γουέστ Χαμ με 17 επαφές & ένα «ψαλιδάκι» που ήταν σαν… ασίστ! Τι και αν έπαιξε ελάχιστα και άγγιξε την μπάλα λίγες φορές; Ο Μπάμπης Κωστούλας μπόρεσε να «ανακατέψει» την άμυνα της Γουέστ Χαμ και να… αλλάξει ένα ολόκληρο ματς!

Αντ’΄αυτού, στάθηκε στην μεθοδική δουλειά και τη συνέπεια που έχει επιδείξει ο Μπάμπης Κωστούλας ώστε να λογίζεται ως επιλογή για το αρχικό σχήμα της Μπράιτον σε κάθε παιχνίδι. Αναλυτικότερα, ο Χίρτσελερ που άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο ενίσχυσης με ματιές και στον Εβάν Φέργκιουσον που έχει δοθεί δανεικός από την ομάδα στη Ρόμα, είπε πως…

«Νομίζω ότι ο ίδιος το επιτάχυνε. Κάθε φορά που έχει βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του, υπάρχει αντίκτυπος. Όταν κρίνουμε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει, θα πάρει την ευκαιρία του. Συνολικά, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την πρόοδό του», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται πως ο προπονητής της Μπράιτον είχε δείξει την ίδια κατεύθυνση και μετά την ισοπαλία με την Γουέστ Χαμ, αναφορικά με τον Μπάμπη Κωστούλα: «Νομίζω ότι το παιχνίδι που έδειξε είναι ακριβώς το παιχνίδι που δείχνει όλο και περισσότερο στην προπόνηση. Βρίσκοντας καλές λύσεις σε στενούς χώρους, δημιουργώντας στιγμές για εμάς.

Έχοντας δημιουργικότητα, έχοντας αυτή τη χαρά που μας έλειψε στο πρώτο ημίχρονο. Συνολικά, συνεχίζει να πιέζει και αυτό είναι θετικό για εμάς.»

Ο Μπάμπης Κωστούκας έχει αποκτήσει το δικαίωμα. Έχει κερδίσει ψήφο εμπιστοσύνης.