Κι όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επισκέφθηκε το Ντόρτμουντ και το ποδοσφαιρικό της καμάρι.

Οι τελευταίες ώρες – για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον οργανισμό της Ντόρτμουντ – ανήκουν και δικαιωματικά στον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Οι Βεστφαλοί έβγαλαν ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα ταμεία τους για το «τώρα» αλλά κυρίως την προοπτική του Κωνσταντίνου Καρέτσα σε ένα περιβάλλον που ξέρει να αναδεικνύει μεγάλα ταλέντα όπως έχει δείξει η ιστορία. Και ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός είναι ξεκάθαρα ένα τέτοιο.

Η Ντόρτμουν ανακοίνωσε με βίντεο… έπος τον Καρέτσα που εξήγησε τους λόγους για τους οποίους διάλεξε την Ντόρτμουντ και υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031.

«Το κλαμπ ήταν πάντοτε ένα από τα αγαπημένα μου. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Και επίσης σκέφτομαι ότι οι συνθήκες εδώ είναι πολύ καλές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα παικτών που ήρθαν εδώ και έκαναν άλμα στη συνέχεια στην καριέρα τους. Πιστεύω ότι θα έχω την ευκαιρία πραγματικά να εξελιχθώ εφώ και να μάθω πολλά. Γι’ αυτό ήρθα», ανέφερε ο Καρέτσας στις πρώτες του δηλώσεις ως Βεστφαλός.

Και η αλήθεια είναι πως πέρα από τα πάμπολλά παραδείγματα όλα αυτά τα χρόνια που έχει παρουσιάσει το «σχολείο» της Ντόρτμουντ, ο Καρέτσας είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι – σαν παιδάκι – τις συνθήκες στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ντόρτμουντ και να γοητευτεί από αυτές.

Το 2018 πριν συμπληρώσει τα 11 του χρόνια, είχε ταξιδέψει με την U10 της Γκενκ για φιλικό τουρνουά στη Γερμανία, στο Ντόρτμουντ και πιο συγκεκριμένα στο Signal Iduna Park. Εκεί όπου είχε την ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία με έναν τόπο που έμελλε να αποτελέσει σταθμός στην διαφαινόμενη μεγάλη του καριέρα. Ένα μέρος με το οποίο είχε ενθουσιαστεί από τότε για να γίνει «μία από τις αγαπημένες του ομάδες».