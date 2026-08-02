Απόλυτα ευχαριστημένος από τη προσαρμογή και τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα, μετά τη νίκη επί της Ζιρόνα. Και εξήγησε τους λόγους…

Απόλυτα αποφασισμένος να αποδείξει σε όλον τον ποδοσφαιρικό πλανήτη αλλά κυρίως στον εαυτό του ότι ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο και μπορεί όχι απλά να σταθεί σε αυτό αλλά να διακριθεί, μοιάζει πως είναι ο Χρήστος Τζόλης. Και πείθει και τους γύρω του γι΄ αυτό.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα σε ομάδα του εξωτερικού με τους πρωταθλητές Αγγλίας, να «χρυσώνουν» την Κλαμπ Μπριζ και να επαναφέρουν στο Νησί τον Έλληνα επιθετικό για μία ακόμα ευκαιρία εκεί.

Και εκείνος έχει ξεκινήσει με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Λίγες ώρες μετά την πρώτη του ασίστ, ο Χρήστος Τζόλης άνοιξε και λογαριασμό με ανεπίσημο τρόπο στη νέα του ομάδα αφού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ζιρόνα στο φιλικό προετοιμασίας των «Κανονιέρηδων». Το οποίο και κέρδισαν με 4-1.

🗣️ Mikel Arteta on Christos Tzolis:



"I'm very pleased with him. First of all, the way he has adapted to the club, to the team. The connection he's already generated with the boys.



"I think you're going to love the player. He's a very direct player. He's got the ball between the… pic.twitter.com/Z4orr8U9QX — Connor Humm (@TikiTakaConnor) August 1, 2026

Με την χαρακτηριστική δική του κίνηση (signature move), πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Άρσεναλ και όπως ήταν λογικό, ο Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε στη μεικτή ζώνη αναφορικά με τον Έλληνα διεθνή.

Τα λόγια του; Αποθεωτικά…

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο Μικέλ Αρτέτα στους παρευρισκόμενους για τον Χρήστο Τζόλη:

«Είμαι ικανοποιημένος μαζί του. Πρώτα απ’ όλα με τον τρόπο έχει προσαρμοστεί στον σύλλογο και στην ομάδα, καθώς και με το δεσμό που έχει ήδη αναπτύξει με τα υπόλοιπα παιδιά.

Πιστεύω ότι θα τον λατρέψετε ως παίκτη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει άμεσα, το βλέμμα του είναι στραμμένο στην εστία. Θεωρώ ότι είναι καλός στις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Έχει πολλά κοινά με τον Τροσάρντ, τόσο σε αυτά που να κάνει όσο και στους χώρους που μπορεί να καλύψει.

Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική νοοτροπία στη δουλειά. Είναι ένα παιδί που έρχεται με τεράστια δίψα και θέλει να αποδείξει την αξία του. Για εκείνον είναι ένα όνειρο και εμείς είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε.»