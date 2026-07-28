Μετά και τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, ένα Top-5 της Jupiler Pro League έγινε ελληνική… υπόθεση!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζει… βαλίτσες για Γερμανία και πιάνει «χρυσή» 5άδα στην Jupiler Pro League!

Μετά τον Χρήστο Τζόλη, ακόμα ένας Έλληνας γίνεται πολυδάπανη μεταγραφή αυτό το θερινό μεταγραφικό παράθυρο και μάλιστα, προέρχεται από το ίδιο πρωτάθλημα!

Μέσα σε λίγες ημέρες, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έδωσαν «γαλανόλευκο» χρώμα στο Top-5 με τις ακριβότερες πωλήσεις που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Jupiler Pro League.

🚨🟡⚫️ Kostantinos Karetsas to Borussia Dortmund, here we go! Club to club all done and final approval now from the player.



Karetsas had two more proposals but says yes to BVB after their mission in Germany.



Deal done at €33m plus sell-on, as @BobFaesen reported. ⭐️ pic.twitter.com/nkilq2zYE9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Όπως αναφέρεται, το κόστος της μεταγραφής του Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα φτάσει στα 33 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με ένα ποσοστό μεταπώλησης που θα κρατήσει η Γκενκ.

Κάπως έτσι, το παιδί-θαύμα της Ελλάδας «πιάνει» στην 5η θέση των ακριβότερων πωλήσεων του βελγικού πρωταθλήματος τον Ίγκορ Τιάγκο.

Η πρώτη θέση ανήκει, φυσικά, στον Χρήστο Τζόλη. Ο διεθνής εξτρέμ έγινε μέλος της Άρσεναλ πριν από μερικές ημέρες, με την Κλαμπ Μπριζ να βάζει στα ταμεία της συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ!

Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη θέση είναι ο Σαρλ Ντε Κετελάρε με 37,5 εκατομμύρια, ενώ τον ακολουθεί ο Άρντον Γιασάρι, με μεταγραφή 36 εκατομμυρίων.

Αναλυτικά, οι ακριβότερες πωλήσεις της Jupiler Pro League, βάσει Transfermarkt:

1. Χρήστος Τζόλης – 40 εκατομμύρια ευρώ

2. Σαρλ Ντε Κετελάρε – 37,5 εκατομμύρια ευρώ

3. Άρντον Γιασάρι – 36 εκατομμύρια ευρώ

4. Κωνσταντίνος Καρέτσας – 33 εκατομμύρια ευρώ

5. Ίγκορ Τιάγκο – 33 εκατομμύρια ευρώ