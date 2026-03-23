Ο Νόα Άλεν ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της Ίντερ Μαϊάμι, στο «διπλό» επί της Νιου Γιορκ Σίτι (23/03, 2-3).
Ο Έλληνας μπακ είχε την ασίστ στο νικητήριο γκολ της ομάδας του, δίνοντας μία ασίστ «πάρε-βάλε» στον Μίκαελ Ντος Σάντος στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, βοηθώντας τον να χριστεί σκόρερ μαζί με τους Λουζάν και Λιονέλ Μέσι.
Κάνοντας μία σέντρα «ξυράφι», βρήκε το κεφάλι του συμπαίκτη του, με τον τελευταίο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να γράφει το τελικό 2-3.
Συνολικά, ο Νόα Άλεν από την έναρξη της σεζόν τον Φλεβάρη του 2026, έχει καταγράψει 7 συμμετοχές, όντας από τα βασικότερα «γρανάζια» του Χαβιέ Μασεράνο.