Ο Νόα Άλεν έβαλε την «υπογραφή» του στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νιου Γιορκ Σίτι, με μία «συστημένη» σέντρα!

Ο Νόα Άλεν ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της Ίντερ Μαϊάμι, στο «διπλό» επί της Νιου Γιορκ Σίτι (23/03, 2-3).

Ο Έλληνας μπακ είχε την ασίστ στο νικητήριο γκολ της ομάδας του, δίνοντας μία ασίστ «πάρε-βάλε» στον Μίκαελ Ντος Σάντος στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, βοηθώντας τον να χριστεί σκόρερ μαζί με τους Λουζάν και Λιονέλ Μέσι.

Ο Νόα Άλεν στο Ole: «Ο… άνθρωπος Μέσι, η “οικογένεια” στην Εθνική Ελπίδων και η λατρεία στον Καραγκούνη» (video) Ένα από τα ανερχόμενα «αστέρια» της Εθνικής μιλά για τα πάντα στο Ole.gr! Ο Νόα Άλεν «ξετυλίγει» την ιστορία του, από την πρώτη επαφή με τους ανθρώπους της ελληνικής ομοσπονδίας, ως τον τίτλο στο MLS, τον… άνθρωπο Λιονέλ Μέσι, αλλά και την αγάπη του για τον Γιώργο Καραγκούνη!

Κάνοντας μία σέντρα «ξυράφι», βρήκε το κεφάλι του συμπαίκτη του, με τον τελευταίο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να γράφει το τελικό 2-3.

Συνολικά, ο Νόα Άλεν από την έναρξη της σεζόν τον Φλεβάρη του 2026, έχει καταγράψει 7 συμμετοχές, όντας από τα βασικότερα «γρανάζια» του Χαβιέ Μασεράνο.

Δείτε την ασίστ του Νόα Άλεν: