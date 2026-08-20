Ο Ευθύμης Κουλούρης ξανά στην Ευρώπη και στη χώρα που «έζησε» τις πιο «παραγωγικές» του ημέρες ως: ποδοσφαιριστής!

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Έπειτα από έναν χρόνο στην Ασία και την Αλ Ούλα, ο Ευθύμης Κουλούρης αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη!

Πολλά ήταν τα δημοσιεύματα που έγραφαν για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ωστόσο, η ομάδα που κατάφερε να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, για τα επόμενα δύο χρόνια, ήταν η Βιέτσιστα Κρακοβίας.

Αυτό σημαίνει πως ο Έλληνας επιθετικός, όχι μόνο κάνει το μεγάλο comeback, αλλά πηγαίνει σε μία χώρα που «γνωρίζει» καλά.

Efthymios Koulouris w Wieczystej Kraków! Król strzelców @_Ekstraklasa_ w sezonie 24/25 wraca do Polski!

🔗https://t.co/kkqQ8K60rl



Ευθύμιε, χαίρομαι που σε βλέπω! Καλή επιτυχία και πολλά γκολ με τη φανέλα της Wieczysta Kraków!

💛🖤🇬🇷💛🖤 pic.twitter.com/AGHgvM77aU — Wieczysta Kraków (@Wieczysta) August 20, 2026

Έτσι και αλλιώς, στην Πολωνία έζησε με διαφορά τις πιο «παραγωγικές» του ημέρες, αφού ήταν ο «φόβος και τρόμος» για τις αντίπαλες άμυνες.

Ο Ευθύμης Κουλούρης, από το καλοκαίρι του 2023 μέχρι και εκείνο του 2025, είχε αποφασίσει να «ζήσει» την καριέρα του στην Πογκόν.

Σε μία απόφαση που ήταν «λίρα 100». Από την πρώτη κιόλας στιγμή κατάφερε να προσαρμοστεί και έκανε απίθανα πράγματα.

🆕➡️ | 30-letni Środkowy Napastnik

Efthymios Koulouris 🇬🇷



𝐏𝐫𝐳𝐞𝐧𝐨𝐬𝐢 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐧𝐚 𝐳𝐚𝐬𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐰𝐨𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐮

𝐃𝐨: Wieczysta Kraków (PKO BP Ekstraklasa)



📊 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐲𝐬𝐭𝐲𝐤𝐢

▪️Sezon 25/26: 🚩 40 ⚽ 26 🅰️ 4 ⏱️ 3473'

▪️Umowa do: 30/06/2028 ✍️… pic.twitter.com/UVyDvDr6sl — Kamil Pawelczyk – Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) August 20, 2026

Το αποτέλεσμα; Να «κλείσει» αυτό το κεφάλαιο έχοντας εντυπωσιακούς αριθμούς.

Στα δύο χρόνια που έμεινε στην ομάδα, ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε συνολικά 52 γκολ σε 84 συμμετοχές! Νούμερα, που συναντάμε πάρα πολύ δύσκολα σε ποδοσφαιριστές.

🚨🟡⚫️ EXCLUSIVE

🇬🇷 Efthymios Koulouris został zawodnikiem Wieczystej Kraków!



✍️ Wolny transfer. Kontrakt na 2 lata + opcja przedłużenia o rok. https://t.co/azeptEx2LF pic.twitter.com/pwkc3Xh7Wc — Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) August 20, 2026

Σε ό,τι αφορά τον Ευθύμη Κουλούρη τα πράγματα γίνονται εντυπωσιακά, όταν βλέπουμε όλα τα τέρματα, που έχει πετύχει στην καριέρα του.

Τα γκολ του σταματάνε στα 142 σε επαγγελματικό επίπεδο στις οκτώ διαφορετικές ομάδες που έχει παίξει.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι περισσότερα από το 1/3 των τερμάτων του έχουν έρθει στην Πολωνία! Σε μία χώρα, που έτοιμος να ζήσει το chapter 2. Μόνο που αυτό θα γίνει σε μία διαφορετική ομάδα.