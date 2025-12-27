Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης εξετάζεται από την Μπαρτσελόνα, ως μία από τις πιθανές μεταγραφές της.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά αυτήν τη φορά, το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα ίσως μετουσιωθεί σε κάτι πιο… χειροπιαστό! Τουλάχιστον, αυτό τονίζουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας.

Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός αποτελεί βασικό «πυλώνα» της άμυνας, τόσο της Εθνικής Ομάδας, όσο και της Βόλφσμπουργκ. Στην Bundesliga έχει καταγράψει 16 συμμετοχές φέτος και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων, μεταξύ των οποίων και η Λίβερπουλ.

Αυτήν τη φορά, όμως, η Καταλανική «Sport» βάζει στο παιχνίδι της απόκτησης του άλλοτε κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ, την Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» φέρεται να έχουν αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις από τις εμφανίσεις του 22χρονου σέντερ μπακ και τον έχουν πολύ ψηλά στη λίστα τους, αν και γνωρίζουν πως πριν το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο να τον αποκτήσουν.

Συγκεκριμένα, οι λύσεις στα μετόπισθεν για τον Χάνσι Φλικ έχουν λιγοστέψει, μετά τον τραυματισμό και του Αντρέας Κρίστενσεν και μαζί με τον Λούκα Βούσκοβιτς, τον 18χρονο κεντρικό αμυντικό του Αμβούργου, μοιάζουν ως οι επικρατέστερες λύσεις.

Σημειώνεται πως ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης κοστολογείται βάσει Transfermarkt στα 25.000.000 ευρώ και έχει συμβόλαιο με τους «λύκους» έως το 2029. Οι απαιτήσεις τους προς το παρόν παραμένουν άγνωστες, αλλά κρίνοντας από τις εμφανίσεις του και το πόσο ψηλά εκτιμάται (και) εντός του συλλόγου, δεδομένα θα είναι υψηλές.

👀 Barcelona monitoring two young Bundesliga talents as search for defensive reinforcement intensifieshttps://t.co/P6wz5SHAZQ — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 27, 2025

Αναλυτικά, το σχετικό δημοσίευμα της Sport:

«Ο Κουλιεράκης εντυπωσιάζει την Μπαρτσελόνα

Ο Κουλιεράκης ήταν μια επένδυση μακράς διάρκειας για τη Βόλφσμπουργκ, η οποία τον απέκτησε από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Από τότε, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς κεντρικούς αμυντικούς στη γερμανική λίγκα.

Ο 22χρονος είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός, με κύρια χαρακτηριστικά την ικανότητά του στο passing, το να ξεκινά παιχνίδι από την άμυνα και την καλή του αντίληψη στο γήπεδο. Είναι γρήγορος και δείχνει σαφή ηγετικά χαρακτηριστικά.

Η Λίβερπουλ έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον Έλληνα αστέρα, αν και όλα δείχνουν ότι δεν θα αποχωρήσει πριν το καλοκαίρι. Το στυλ παιχνιδιού του θεωρείται ιδανικό για την Μπαρτσελόνα».